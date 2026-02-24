mobilenet.cz na sociálních sítích

Vadí, že propásla Valentýn? Motorola Edge 70 Swarovski okouzlí už na první pohled

Fotogalerie
Martin Fajmon
Vadí, že propásla Valentýn? Motorola Edge 70 Swarovski okouzlí už na první pohled
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Edge 70 přichází v edici Swarovski z řady Brilliant Collection
  • Zaujme barvou roku Cloud Dancer a ručně vsazenými krystaly Swarovski
  • Novinku pořídíte i na tuzemském trhu

Motorola Edge 70 je bezesporu jedním z nejelegantnějších smartphonů posledních měsíců, což koneckonců potvrdila i naše podrobná recenze. Edge 70 se chlubí extra tenkým profilem, velmi elegantním designem a funkční výbavou, která rozhodně nezklame. Je jasné, že Motorola Edge 70 je „stylovka“, a aby to náležitě podtrhla, opět se rozhodla pro spolupráci se Swarovski.

Přemýšlíte nad tím, proč píšeme opět? Není tomu tak dávno, kdy jsme ve verzi Swarovski nafotili i Razr 60, který se rovněž extrémně povedl. Zpět ale k Edge 70, který nám do redakce dorazil exkluzivně k nafocení a načerpání dojmů.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70 Swarovski

Edge 70 je krásný telefon i bez speciálních variant, ale konkrétně verze ve spolupráci se Swarovski vypadá opravdu fantasticky. Obdobně jako u Razru zaujme zadní strana „3D prošíváním“, tentokrát v barvě roku 2026 Cloud Dancer, a i tentokrát pod taktovkou Pantone. Na zadní straně se nachází celkem 14 ručně vsazených krystalů, přičemž na produktových snímcích se snaží Motorola upozornit na to, že i tato edice je stále „unisex“. Součástí balení je i elegantní přívěšek s platinovou úpravou a 53 krystaly Swarovski, který celek jen podtrhuje.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku

„Jsme nadšeni, že jsme spojili dva naše nejsilnější partnery, Pantone a Swarovski, a vytvořili tuto exkluzivní edici motorola edge 70,“ řekl Ruben Castano, viceprezident pro design, značku a spotřebitelský zážitek ve společnosti Motorola, a dodává: „Cloud Dancer odráží nový druh designového myšlení, které oslavuje jednoduchost jako sílu. Představuje reset pro smysly, moment, kdy zpomalíme a znovu objevíme soustředění. Zjemněním našeho okolí vytváříme prostor pro to, co je skutečně důležité. Tato myšlenka ožívá v designu motorola edge 70 – tenkého, vyváženého a krásně decentního.“

Motorola Edge 70

I tentokrát se v balení nachází ochranný kryt, konkrétně průhledný, aby nechal vyniknout speciální edici. Motorolu Edge 70 (12/512 GB) v edici Swarovski z řady Brilliant Collection pořídíte v rámci České republiky za 19 990 Kč, v rámci zaváděcí akce však můžete ušetřit a získat zdarma sluchátka Moto Buds Loop ve speciální edici Swarovski.

Motorolu Edge 70 v exkluzivní edici Swarovski pořídíte speciálně v Mobil Pohotovosti se zaváděcí slevou 2 500 Kč a 3letou zárukou zdarma. Navíc k ní získáte bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop ve speciální edici Swarovski zcela zdarma.

Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Motorola Edge 70
Na celou obrazovku
Motorola Edge 70 Swarovski
