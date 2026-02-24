Vadí, že propásla Valentýn? Motorola Edge 70 Swarovski okouzlí už na první pohled

Motorola Edge 70 je bezesporu jedním z nejelegantnějších smartphonů posledních měsíců, což koneckonců potvrdila i naše podrobná recenze. Edge 70 se chlubí extra tenkým profilem, velmi elegantním designem a funkční výbavou, která rozhodně nezklame. Je jasné, že Motorola Edge 70 je „stylovka“, a aby to náležitě podtrhla, opět se rozhodla pro spolupráci se Swarovski.
Přemýšlíte nad tím, proč píšeme opět? Není tomu tak dávno, kdy jsme ve verzi Swarovski nafotili i Razr 60, který se rovněž extrémně povedl. Zpět ale k Edge 70, který nám do redakce dorazil exkluzivně k nafocení a načerpání dojmů.
Edge 70 je krásný telefon i bez speciálních variant, ale konkrétně verze ve spolupráci se Swarovski vypadá opravdu fantasticky. Obdobně jako u Razru zaujme zadní strana „3D prošíváním“, tentokrát v barvě roku 2026 Cloud Dancer, a i tentokrát pod taktovkou Pantone. Na zadní straně se nachází celkem 14 ručně vsazených krystalů, přičemž na produktových snímcích se snaží Motorola upozornit na to, že i tato edice je stále „unisex“. Součástí balení je i elegantní přívěšek s platinovou úpravou a 53 krystaly Swarovski, který celek jen podtrhuje.
„Jsme nadšeni, že jsme spojili dva naše nejsilnější partnery, Pantone a Swarovski, a vytvořili tuto exkluzivní edici motorola edge 70,“ řekl Ruben Castano, viceprezident pro design, značku a spotřebitelský zážitek ve společnosti Motorola, a dodává: „Cloud Dancer odráží nový druh designového myšlení, které oslavuje jednoduchost jako sílu. Představuje reset pro smysly, moment, kdy zpomalíme a znovu objevíme soustředění. Zjemněním našeho okolí vytváříme prostor pro to, co je skutečně důležité. Tato myšlenka ožívá v designu motorola edge 70 – tenkého, vyváženého a krásně decentního.“
I tentokrát se v balení nachází ochranný kryt, konkrétně průhledný, aby nechal vyniknout speciální edici. Motorolu Edge 70 (12/512 GB) v edici Swarovski z řady Brilliant Collection pořídíte v rámci České republiky za 19 990 Kč, v rámci zaváděcí akce však můžete ušetřit a získat zdarma sluchátka Moto Buds Loop ve speciální edici Swarovski.
