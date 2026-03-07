mobilenet.cz na sociálních sítích

Dotykový MacBook nedostane čipy M6. Apple vsadí typy M5 Pro a M5 Max

Michal Pavlíček
Dotykový MacBook nedostane čipy M6. Apple vsadí typy M5 Pro a M5 Max
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka by na trh mohla vstoupit pod označením MacBook Ultra
  • Nová řada bude dostupná ve 14" a 16" velikosti

Dlouho očekávaná revoluce v produktové řadě počítačů Mac se nezadržitelně blíží, avšak podle nejnovějších informací agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) nabídne mírně odlišnou hardwarovou konfiguraci, než se původně předpokládalo. Chystaná generace MacBooků s dotykovou obrazovkou, která by měla na trh dorazit koncem letošního roku nebo začátkem roku příštího, totiž nakonec vynechá připravované procesory M6. Namísto toho Apple u těchto prémiových strojů vsadí na stávající výkonné čipy M5 Pro a M5 Max.

Apple MacBook Air (2025)Apple MacBook Air (2025)Apple MacBook Air (2025)Apple MacBook Air (2025)
Apple MacBook Air (2025)
Apple MacBook Air (2025)
Apple MacBook Air (2025)
Apple MacBook Air (2025)
Na celou obrazovku
Současný MacBook Air (2025)

Tento krok následuje po dřívějších zprávách o tom, že se Apple rozhodl u nadcházející generace čipů M6 zcela přeskočit jejich výkonnější varianty s přídomkem „Pro“ a „Max“. To mezi technologickými nadšenci vyvolalo značné diskuse o tom, jaký osud vůbec první dotykové MacBooky potká. Použití osvědčené řady M5 však neznamená, že by zařízení strádala nedostatkem výkonu. Naopak to Applu dává prostor pro zajímavé marketingové zařazení. Spekuluje se například o tom, že by novinka mohla vstoupit na trh pod zcela novým označením „MacBook Ultra“.

Recenze Apple MacBook Neo – Drzý disruptor
Přečtěte si také

Recenze Apple MacBook Neo – Drzý disruptor

Dotyková vrstva přitom nebude jedinou zásadní novinkou, kterou tyto přenosné počítače přinesou. Nová řada, jež bude dostupná ve 14" a 16" velikosti, poprvé v historii počítačů Mac nabídne špičkové OLED displeje a Dynamic Island z iPhonů, který definitivně nahradí dosavadní výřez v obrazovce. Zařízení se navíc dočkají kompletně přepracovaného vzhledu.

Ačkoliv první generace dotykových MacBooků ještě ani nebyla oficiálně představena, Apple podle spekulací již nyní testuje jejich přímé nástupce. Ty by měly dostat do vínku až budoucí procesory M7 Pro a M7 Max, přičemž s jejich uvedením na trh se počítá nejdříve koncem roku 2027.

bloomberg.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze