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To bude bolet. Tim Cook naznačil zdražování Maců, iPadů i iPhonů

Marek Vacovský
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To bude bolet. Tim Cook naznačil zdražování Maců, iPadů i iPhonů
Fotografie: Apple
  • Ceny operačních pamětí a úložišť na globálním trhu prudce rostou, což už donutilo řadu výrobců chytrých telefonů zvýšit koncové ceny
  • Zatímco technologičtí giganti jako Apple nebo Samsung dosud vyšší náklady na součástky dotovali ze svých marží, podle nejnovějších informací už Apple tento tlak neustojí
  • Blížící se zdražování potvrdil sám Tim Cook v rozhovoru pro The Wall Street Journal

Podle nejnovější zprávy prestižního deníku The Wall Street Journal (viz wsj.com), která vychází z exkluzivního rozhovoru s generálním ředitelem společnosti Apple Timem Cookem, plánuje kalifornský gigant v blízké budoucnosti zvýšit ceny vybraných produktů. Důvodem je nepřekvapivě pokračující krize na trhu s paměťovými čipy, jejichž cena vytrvale stoupá.

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S nárůstem nákladů na operační paměti a flash se přitom technologický sektor potýká již delší dobu. Mnoho menších i větších výrobců smartphonů již na situaci reagovalo plošným zdražením. Lídři trhu jako Apple a Samsung se sice dosud snažili zvýšené výrobní náklady absorbovat a nepromítat je do konečných cen pro zákazníky, podle Cookových slov však již tento stav nadále není udržitelný.

Ačkoli šéf Applu v rozhovoru nespecifikoval přesné datum zdražení, ani neuvedl konkrétní částky, měla by se vlna zdražování dotknou nejdříve segmentu Maců a iPadů. Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), důvodem je pravděpodobně fakt, že právě tato zařízení využívají paměťové moduly o vyšších kapacitách, kde je nárůst cen vstupních komponent nejcitelnější.

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Zpráva nicméně explicitně zmiňuje také to, že chystaná vlajková řada iPhone 18 Pro, jejíž představení se očekává v příštím roce, bude uvedena na trh s vyšší cenovkou, než za jakou se prodává současná generace iPhone 17 Pro.

gsmarena.com, wsj.com,
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Filip Alexej Zvědělík
Filip Alexej Zvědělík
Apple bude musieť ešte viac žmýkať vykorisťovaných čínskych robotníkov, či skôr otrokov, aby uspokojil potreby svojich zákazníkov a hlavne svoju nenásytnosť po astronomických ziskoch.
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David Rajtr
David Rajtr
Je to holt špatný no. Snad se to příští rok zlepší.
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Ben Ben
Ben Ben
Tak ještěže sem si zrovna jednoho maca koupil, tak budu mít chvilku klid. 😀 A iPhony mě nezajímají.
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Už se odhaduje že 18 Pro bude mít základní model s cenou 1600 euro. A 18ka má být až v roce 2027 :D takže nejlevnější bude Pro za 1600 euro.
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