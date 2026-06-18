To bude bolet. Tim Cook naznačil zdražování Maců, iPadů i iPhonů

Podle nejnovější zprávy prestižního deníku The Wall Street Journal (viz wsj.com), která vychází z exkluzivního rozhovoru s generálním ředitelem společnosti Apple Timem Cookem, plánuje kalifornský gigant v blízké budoucnosti zvýšit ceny vybraných produktů. Důvodem je nepřekvapivě pokračující krize na trhu s paměťovými čipy, jejichž cena vytrvale stoupá.
S nárůstem nákladů na operační paměti a flash se přitom technologický sektor potýká již delší dobu. Mnoho menších i větších výrobců smartphonů již na situaci reagovalo plošným zdražením. Lídři trhu jako Apple a Samsung se sice dosud snažili zvýšené výrobní náklady absorbovat a nepromítat je do konečných cen pro zákazníky, podle Cookových slov však již tento stav nadále není udržitelný.
Ačkoli šéf Applu v rozhovoru nespecifikoval přesné datum zdražení, ani neuvedl konkrétní částky, měla by se vlna zdražování dotknou nejdříve segmentu Maců a iPadů. Jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), důvodem je pravděpodobně fakt, že právě tato zařízení využívají paměťové moduly o vyšších kapacitách, kde je nárůst cen vstupních komponent nejcitelnější.
Zpráva nicméně explicitně zmiňuje také to, že chystaná vlajková řada iPhone 18 Pro, jejíž představení se očekává v příštím roce, bude uvedena na trh s vyšší cenovkou, než za jakou se prodává současná generace iPhone 17 Pro.
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