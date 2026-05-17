Pokud hledáte cenově dostupný notebook a zároveň již vlastníte iPhone či jiný produkt od Applu, MacBook Neo se nabízí jako ideální volba ke koupi. V rámci dlouhodobého používání jsme zjišťovali, jaké jsou silné i slabé stránky nejlevnějšího MacBooku v historii.
Apple MacBook Neo
|Konstrukce
|297,5 × 206,4 × 12,7 mm, 1 230 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13" (2 408 × 1 506 px)
|Procesor
|Apple A18 Pro,
|Paměť
|RAM: 8 GB, disk: 256 GB (SSD)
|akumulátor
|Li-Pol (37 Wh)
Obsah balení: kabelový standard
V balení nového čeká pečlivě zabalený MacBook, legislativou vyžadované manuály a také povedený pletený USB-C/USB-C kabel. Navzdory environmentálním snahám Applu je vhodné dodat, že na některých jiných trzích zařízení stále obdržíte s nabíječkou (základní USB-C adaptér s výkonem 20 W), jak jsem se mohl přesvědčit při návštěvě Thajska. Proč však nebude absence adaptéru pro naprostou většinu představovat problém, si povíme v kapitole zaměřené na baterii a nabíjení.
- solidní pletený USB-C/USB-C kabel
- u nás bez adaptéru
Konstrukční zpracování: hliníkový zázrak?
MacBook Neo působí stejně dobře, respektive stejně hodnotně, jako ostatní MacBooky. Těšit se tak můžete na precizně zpracované hliníkové šasi, které perfektně lícuje a samozřejmě neschází ani detail, na kterém si Apple zakládá, což je možnost otevřít víko, aniž by se nadzvedla základna.
MacBook Neo je dostupný hned v několika barevných variantách – přestože jsem i já spíše „konzerva“, co se barev u elektroniky týče, určitě bych doporučoval nákup právě testované žluté varianty. Kromě líbivého, přesto stále relativně konzervativního vzhledu se budete těšit také z praktičnosti. Na této variantě totiž otisky prakticky neulpívají, respektive nejsou viditelné. Mírnou výtku lze mít snad jen k max. úhlu rozevření, který je obecně vzato dostačující k práci s Macem na kolenou, na druhou stranu se najdou i takové scénáře, kdy by o něco větší úhel rozevření přišel vhod.
A jak je na tom tolik propíraná klávesnice bez podsvícení? Rozložením i odezvou kláves se můžete spolehnout na standard Applu. Klávesy vyplňují relativně velkou plochu šasi zařízení, stejně tak touchpad není žádným chudým příbuzným ve smyslu rozměrů, pouze musíte oželet pokročilou haptickou odezvu, kterou nabídnou dražší modely. Jak absence podsvícení, tak chybějící haptický touchpad nepovažuji za zásadní minus. Předpokládám, že si každý zvykne na rozložení klávesnice a naučí se na ní psát i poslepu, proto chybějící podsvícení není nic, co by vám mělo bránit v nákupu.
Osobně mě mnohem více mrzí rozhodnutí Applu rozlišit levnější a dražší variantu nejen velikostí úložiště, ale také přítomností Touch ID. Čtečka otisků prstů, která funguje velmi spolehlivě, je totiž dostupná pouze u 512GB varianty, kde tak získáte o něco vyšší komfort používání. Novinka je vybavena také dvojicí USB-C. Konektor umístěný blíže pantu je USB 3.0, podporuje externí monitor a přenáší data rychlostí až 10 GB/s, sekundární USB-C je pak verze 2.0 s max. přenosovou rychlostí 480 Mb/s. Pokud potřebujete více konektorů, musíte pořídit hub. Sympatické je alespoň to, že MacBook Neo upozorní, pokud připojíte rychlejší USB úložiště do pomalejšího USB 2.0. V takovém případě vás bude vybízet, abyste disk přepojili do druhého konektoru.
- líbivý design bez ústupků oproti dražším modelům
- kvalitní zpracování
- povedený touchpad
- klávesnice s příjemnou odezvou
- úhel rozevření by mohl být větší
- chybí podsvícení
- Touch ID není u 256GB varianty
Displej: zkalibrovaný a se slušným jasem
V případě displeje Apple nasadil 13" LED panel s jemností 219 pixelů na palec a na daný segment velmi slušným až nadprůměrným jasem 500 nitů. Obrazovka je pochopitelně v lesklé úpravě bez možnosti pořídit „nanotexturu“, čitelnost je však skutečně velmi dobrá, což jsem si vyzkoušel v nejrůznějších scénářích na cestách, včetně úspěšného pokusu pracovat na ostrém sluníčku u bazénu. Kromě vysokého jasu ale také velmi dobře funguje automatická úprava jasu, která se velmi pohotově (nikoliv však otravným způsobem) přihlásí o slovo, když dojde na změnu okolního osvětlení. Například při jízdě vlakem, který vjede do tunelu, tak nedojde ke skokovému snížení jasu, ale pěkně plynulému přechodu, který možná ani nepostřehnete.
Nic nelze vytknout ani tloušťce rámečků či kameře s podporou Full HD videa. U dražších MacBooků se pochopitelně dočkáte vyšší kvality obrazu, ale ani zde nebudete strádat. Zajímavý je také způsob, jakým funguje kontrolka informující o používání kamery. Apple v tomto případě nepoužívá hardwarový prvek, avšak tento indikátor je navázán na speciální zabezpečenou oblast čipu dedikovanou pouze pro tyto účely, díky čemuž se není potřeba obávat nižší míry bezpečí. U displeje potěší také podpora standardů, jako je HDR s Dolby Vision, HDR10+, HDR10 a HLG, víceméně tak nic neschází a podívaná je velmi pěkná.
- kvalitní displej
- vysoký jas i velmi slušná jemnost
Zvuk: nezklame
MacBook Neo je vybaven dvojicí hlasitých reproduktorů, které v daném segmentu vykouzlí velmi slušný zvukový přednes, kdy vás nezklame maximální hlasitost ani hutnost basů. Navíc nechybí ani praktický 3,5mm audiokonektor.
- 3,5mm jack
- bezproblémová kvalita zvuku
Výkon hardwaru: iPhone převlečený za MacBook
V oblasti výkonu Apple přistoupil k poměrně progresivnímu a možná i trochu kontroverznímu kroku, když využil mobilní čip Apple A18 Pro. Konkrétně se jedná o kombinaci 6jádrového GPU s 2 výkonnými a 4 úspornými jádry, 5jádrové grafické jednotky a 16jádrového Neural Enginu. Nechybí přitom ani hardwarově akcelerovaný ray tracing a na výběr máte ze dvou úložišť (256 a 512 GB). Navzdory 8 GB RAM přitom novinka funguje překvapivě svižně a ve výsledku nabízí více než dostatek výkonu. Rozhodně nebudete na nic čekat, pokud budete chtít používat MacBook Neo převážně na kancelářskou práci, avšak velmi obstojně si vede například i v případě hraní titulů, jako je Cyberpunk 2077, kdy se budete pohybovat okolo 50 FPS při rozumném nastavení detailů.
Ve výsledku je tak MacBook Neo překvapivě schopným zařízením, snad jen 8GB RAM může představovat výraznější limitaci při náročném multitaskingu, kdy si bude dopomáhat vypůjčením paměti z SSD. Výhodou je pak absence aktivního chlazení, což v praxi znamená, že MacBook Neo můžete bez obav používat v posteli zabořený do peřiny apod., neboť žádné zanesení větracích otvorů prachem apod. nehrozí. Zároveň vás nebude obtěžovat hlučící větráček, což považuji rovněž za velkou přednost oproti většině konkurence.
- více než dostačující výkon
- pasivní chlazení
- na výběr ze dvou úložišť, ale pouze s 8 GB RAM
Výdrž baterie: fenomenální
Předností MacBooku Neo je rozhodně výdrž baterie, která sice nepředstavuje to nejlepší z nabídky Applu, ale přesto je více než slušná. Výrobce konkrétně uvádí schopnost 16 hodin streamovat video nebo 11 hodin prohlížet internet, což zajišťuje 36,5Wh baterie. Myslím, že skvělou výdrž pěkně demonstruje práce na MacBooku Neo ve vlaku, kdy jsem po 2 hodinách úprav textu v internetovém prohlížeči evidoval pouze 5% úbytek baterie s jasem okolo 50 %. Právě na tento typ kancelářské práce je přitom Neo jako stvořený a můžete se těšit na skutečně špičkovou výdrž na nabití.
Nabíjení, které probíhá skrze libovolné USB-C, je pak zajímavé také z toho důvodu, že si MacBook Neo plně vystačí již s 20W adaptérem. Bavíme se přitom o doporučovaném výkonu adaptéru, který uvádí výrobce (v některých zemích je s tímto adaptérem Neo dodáván), v praxi se tak bude Neo nabíjet i s méně výkonnými nabíječkami. V rámci používání to znamená, že Neo nabijete takřka čímkoliv a na rozdíl od mnoha jiných notebooků vůbec nevadí, pokud zapomenete výkonnou nabíječku doma. Plné nabití pak trvá přibližně 2 hodiny, za půl hodiny pak doplníte cca 30 %, pokud nabíjíte zcela vybité zařízení.
- velmi dlouhá výdrž na nabití
- možnost nabíjet i málo výkonnými adaptéry
Software a konektivita: zkrátka Apple
Po stránce konektivity nelze novince nic vytknout, neboť disponuje Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.0. Ovšem ani k macOS nemám nic negativního. Během používání vše fungovalo příkladně, nesetkal jsem se s žádnými bugy či snad padajícími aplikacemi a celkově jsem byl spokojen. Výhodou produktů Apple je pak tradičně bohatý ekosystém, kdy můžete například pokračovat v práci ve stejné aplikaci na MacBooku, kterou jste dříve měli otevřenou v iPhonu a podobně. Nespornou předností MacBooků je rovněž absence jakéhokoliv balastu, na který u počítačů s Windows občas natrefím.
- Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.0
- bohatý a promyšlený ekosystém
Zhodnocení
MacBook Neo je aktuálně jedním z nejzajímavějších zařízení na trhu a velké pozornosti se mu dostává oprávněně. V praxi se totiž jedná o skvělý pracovní nástroj, který osloví především studenty. Ti, stejně jako učitelé, mají totiž oficiálně možnost pořídit jej jen za 14 290 Kč, což je skutečně neodolatelný poměr cena/výkon. Pochopitelně ani ostatní zájemci neprohloupí s cenou cca o 3 tisíce korun vyšší a MacBook Neo průměrně náročnému uživateli poslouží velmi dobře. Má prémiové hliníkové šasi, povedený displej, dostatek výkonu, pohodlnou klávesnici i dlouhou výdrž. Mezi drobné nedostatky řadím pouze rozhodnutí nabízet Touch ID pouze u 512GB verze či pouze 8 GB RAM. Ve výsledku je tedy MacBook Neo skutečně povedený disruptor nabídky notebooků, jehož nákup mohu vřele doporučit.
Konkurence
Hlavní konkurencí jsou podle mého názoru MacBooky Air s takřka libovolným čipem M, kdy získáte vše, co zde schází a v rámci různých akcí i ne za tak odlišnou cenu. MacBook Air je volba pro všechny, kteří nedokáží fungovat bez podsvícené klávesnice či haptické odezvy touchpadu a Touch ID, u novějších variant (M2 a dále) nechybí ani MagSafe. Pokud jste však studenti (nebo pro ně nakupujete), je rozdíl ve „studentské“ ceně v oficiálním e-shopu poměrně výrazný, a to 14 290 Kč (MacBook Neo) vs. 26 990 Kč (nejnovější MacBook Air).
Apple MacBook Air (2022) 512+8 GB
|Konstrukce
|304,1 × 215 × 11,3 mm, 1 240 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13,6" (2 560 × 1 664 px)
|Procesor
|2×1,1 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, disk: 512 GB (SSD)
|akumulátor
|Li-Ion (53 Wh)
Apple MacBook Air (2020) 256/8 GB
|Konstrukce
|304,1 × 212,4 × 16,1 mm, 1 290 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 13,3" (2 560 × 1 600 px)
|Procesor
|2×1,1 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, disk: 256 GB (SSD)
|akumulátor
|Li-Ion (50 Wh)
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz