Čtvrtý operátor nebude, rolovací displej možná ano – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Když vychází nové iPhony, tak se ty zprávy hledají samy. Takhle člověk musí dokonce i pracovat! I tak ale novinky budou více než zajímavé. Ukážeme si rolovací Oppo a povíme si o novém operátorovi. Vítejte u mNews.

Oppo s rolovacím displejem

Čínský výrobce Oppo na svém Twitteru ukázal koncept nového telefonu s rolovacím displejem. To znamená, že je možné ho zmenšovat a zvětšovat. Z běžného telefonu by se tak pouhým vysunutím mohl stát menší tablet. Oproti skládacím displejům by zařízení mohlo být tenčí a poradilo by si s jediným displejem. Stejně tak tu nenajdete žádný ohyb. Stále jde ale pouze o prototyp a zda se jej někdy dočkáme není vůbec jisté.

Aukce kmitočtů? Prohra zákazníků

Uspěchaná aukce o 5G kmitočty byla ukončena a nepřinesla očekávaný výsledek. Pásmo 700 MHz mělo zajistit příchod čtvrtého operátora, avšak kvůli nedobře nastaveným podmínkám se nakonec žádný nepřihlásil. Vyšší pásma pro 5G sítě získala tradiční trojka, ale vedle nich třeba i Nordic Telecom, který tak bude moci nabízet mobilní služby, ale plnohodnotným operátorem nebude. Zároveň také platí, že přidělené kmitočty pro 5G nesplňují doporučení Evropské unie a dá se čekat, že místní 5G sítě budou omezenější a pomalejší než v okolních zemích. Špatné podmínky otevřely také cestu spekulacím a očekává se dohra u soudu.

Galaxy M12 se 7000mAh baterií

Samsung ve střední třídě nabízí stále více telefonů s nadstandartní baterií. Vedle Galaxy M51 to má být také Galaxy M12 s 6,5palcovým displejem a 4 fotoaparáty. Pod designově zajímavými zády se však má ukrývat baterie s kapacitou 7 000 mAh, která by měla zajistit až 3 dny provozu. Oficiální představení telefonu se prý plánuje na začátek příštího roku.

Apple ustupuje vývojářům

Apple ustupuje sílícímu tlaku vývojářů, kteří bojují proti 30% poplatku z každé transakce provedené na zařízeních Apple. Od prvního ledna si všichni vydavatelé s ročním obratem do milionu dolarů budou moci zažádat o snížení poplatku na 15 %. To je velmi dobrá zpráva a já jsem zvědavý, jak na ni zareaguje Google.

Tak vidíte, i na ten Apple nakonec došlo. Ve skutečnosti byl poslední týden doslova našlapaný novinkami.