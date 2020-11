Oppo šokuje. Představilo koncept telefonu se srolovatelným displejem

Nástup ohebných displejů, který prozatím nejlépe zachytil Samsung a Motorola, otevírá zcela nové designové možnosti pro telefony. A na mysli nemáme pouze návrat oblíbených „véček“. Možnou budoucí cestu dnes oficiálně představilo Oppo v rámci akce Oppo Inno Day 2020. Veřejnosti byl prezentován koncept mobilního telefonu se srolovatelným displejem. Než si řekneme více, doporučujeme se podívat na video níže, minimálně na začátek, kde je samotné zařízení vidět v akci.

