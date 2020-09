5G síť u nás to nemá jisté, v datech jsme na chvostu

Fotografie: mobilenet.cz

Některé jistoty se mění, ale cesta k technologiím budoucnosti bude ještě trnitá. To bylo téma přednášky Ondřeje Malého na konferenci Mobile Internet Forum 2020.

Jistě jste si sami všimli, jak se za poslední roky změnil diskurz. Operátoři už nestraší, že by přístup k neomezeným datům zcela zahltil síť. Místo toho sami své neomezené nabídky přirovnávají ke svobodě. I tato svoboda má své limity a něco stojí. Průměrná cena, za kterou se můžete k neomezeným datům u nás dostat, je přibližně 40 eur, což nás staví do průměru evropských států. Dražší je paradoxně i Rakousko, které vždy bylo považováno za ukázku toho, jak levné mohou mobilní tarify být.

Neomezeně ale ne vždy znamená to samé a každý z operátorů má na toto slov jiný názor. Zatímco T-Mobile zprvu nabízí neomezenou rychlost, kterou až následně zpomaluje, tak třeba O2 má rychlost odstupňovanou dle ceny. Zatímco však po neomezených datech toužíme a operátoři se začínají tvářit, že se k nim dá dostat, realita je jiná. I o tom vypovídá údaj, že jednou SIM kartou v průměru protečou 2 GB dat za měsíc, čímž se řadíme k nejhorším v Evropě (horší je už jen Řecko). Možná jsme jen opravdu zvyklí být připojeni na Wi-Fi.

5G s problémy

Médii již od roku 2017 rezonuje aukce o nové kmitočty, jejíž hlavním smyslem je přivedení čtvrtého operátora, a samozřejmě také výstavba sítí páté generace. Právě pro tu jsou vhodné frekvence 3 400 až 3 800 MHz, jejichž horní hranice byla vydražena právě v roce 2017. A začátkem srpna začalo výběrové řízení i pro zbytek tohoto spektra (i další frekvence). Sama aukce má však podle kritiků několik problémů.

Zásadním může být národní roaming, který umožní novému operátorovi vstoupit do sítí současných operátorů za nákladovou cenu. Tuto garanci bude mít až do roku 2029, což ho příliš nepodněcuje k investicím. Dalším z problémů je přidělení 60 MHz pro jednoho operátora ve spektru. To je ovšem v rozporu s doporučením EU, která deklaruje, že pro bezpečné používání nových technologií by měl mít operátor 80 až 100 MHz.

S LTE na věčné časy

Zatímco technologie 3G pomalu mizí, 2G tu s námi zůstává a spousta zařízení je na této síti stále závislá. LTE by mohl potkat stejný osud, protože nabízí dostatečné pokrytí i rychlost pro většinu současného i budoucího využití. Sítě 5G nyní zní jako nezbytnost, ale například studie od McKinsey tvrdí, že 70 až 80 % nových komunikačních příležitostí lze hravě zvládnout za použití současných sítí. Síť páté generace by tak mohl potkat stejný osud jako tu třetí a my již za pár let budeme vyhlížet příchod nějaké šesté.

Ondřej Malý svou přednášku zakončil poněkud skepticky. Do roku 2022 se očekává jen nepatrný růst mobilního trhu (1,8 %), což může mírnit snahy investorů. Stejně tak velmi přísně nastavená aukce a nevhodné podmínky zcela jistě vyústí v soudní spory a další zdržení. I když už výběrové řízení začalo, vůbec to neznamená, že k dražbě musí dojít. Příchod čtvrtého operátora by tedy nemusel být tak blízký, jak se zdá.