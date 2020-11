Nordic Telecom uspěl v aukci 5G kmitočtů. Plánuje na nich nabízet mobilní služby

Fotografie: pixabay.com

Dnešního dne ČTÚ úspěšně dokončil aukční fázi podávání nabídek na jednotlivé aukční bloky nabízené v kmitočtových pásmech pro budoucí sítě 5. generace s těmito výsledky: v pásmu 700 MHz získala společnost O2 Czech Republic a.s. blok o velikosti 2×10 MHz, spojený se závazkem národního roamingu a PPDR služeb pro krizové a bezpečnostní složky státu. Další bloky v pásmu 700 MHz získaly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. Právě pásmo 700 MHz přitom bylo klíčové pro příchod silného čtvrtého operátora – to se nestane.

Nicméně bloky o velikosti 20 MHz v pásmu 3 400–3 600 MHz, spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu Průmyslu 4.0, získaly společnosti O2 Czech Republic a.s. a CentroNet, a.s. Dalšími úspěšnými uchazeči v tomto pásmu byly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a Nordic Telecom 5G a.s. Z toho vyplývá, že se mohou objevit noví operátoři v nadnárodním roamingu O2, jak popisuje server lupa.cz, a to CentroNet a Nordic Telecom (za jistých podmínek i v dražbě neúspěšná společnost PODA). A právě jedním z nich by mohl být Nordic Telecom.

Již v roce 2017 firma Nordic Telecom uspěla v aukci pásma 3,7 GHz pořádané ČTÚ, když za více než 400 milionů korun získala 80 MHz tohoto spektra. V právě skončené aukci 5G kmitočtů si připsala další úspěch – za 168 milionů korun vydražila nové frekvence také v pásmu 3,5 GHz (3 400 až 3 600 MHz).

Uspěli jsme v právě skončené #5G aukci. Nově získané 5G frekvence nám umožní nabízet mobilní služby.#StayTunedhttps://t.co/iOf25MpKd2 — Nordic Telecom (@NordicTelecomCZ) November 13, 2020

„Úspěch v aukci je pro nás dalším krokem k tomu, abychom se stali důležitým hráčem i na trhu mobilních služeb. Díky nově získaným 5G frekvencím hodláme nabízet mobilní služby zákazníkům na celém území republiky. S novým přídělem kmitočtů chceme navíc dále posílit i naši pozici na trhu fixního internetu,“ říká David Voska, ředitel pro vnější vztahy Nordic Telecomu.

V aukci byly úspěšně přiděleny všechny nabídnuté bloky. Ačkoliv se všechny subjekty účastnily aukce aktivně, dva subjekty nakonec úspěšné nebyly – společnosti PODA a.s. a Sev.en Innovations a.s. „Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3 400–3 800 MHz. Celková částka je 5,596 mld. Kč, což je vyšší částka, než bylo očekáváno“, říká předsedkyně Rady Hana Továrková.

Splněno: 5G aukce úspěšně dokončena. Díky nově nastaveným podmínkám nár. roamingu v pásmu 3,4-3,8 GHz i novému hráči na trhu se výrazně zvýší konkurenční tlak na mobilní operátory a na další snížení cen. Zároveň přinášíme lepší přístup k 5G pro průmysl. A do rozpočtu jde 5,6 mld. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) November 13, 2020

Vydražené kmitočty jsou důležité pro další technologickou inovaci na českém mobilním trhu, především pak rozvoj budoucích sítí 5. generace.