Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Huawei dostal v Evropě významnou stopku, dále si řekneme o ultrarychlém nabíjení nebo snaze Seznamu nahradit Google. Vítejte u mNews.

Huawei spojuje síly se Seznamem a další zprávy týdne – mNews

Na český trh míří Nokia 5.3

Nokia 5.3 byla představena již v březnu a do českých obchodů se dostane v následujících dnech. S cenou lehce nad 5 tisíc korun míří do nižší třídy. Tomu odpovídá i Snapdragon 665. Ten doplňují 4 GB RAM a 64GB úložiště. Je škoda, že se k nám nedostane silnější varianta v kombinaci 6 a 128 GB. Na zadní straně potěší ultraširokoúhlý objektiv, baterie má 4 000 mAh. V obchodech pak telefon objevíte pouze v azurovém provedení, na zajímavou zlatou si tak musíte nechat zajít chuť.

Oppo má 125W nabíjení

125 W, tak silnou nabíječku představilo Oppo. V praxi to má znamenat nabití telefonu do plna za pouhých 20 minut, již během 5 minut však můžete mít cca 50 % energie v baterii, což je úctyhodné. Bezdrátové nabíjení pak umožní až výkon 65 W. To může být dvousečná zbraň, protože při takových rychlostech může docházet k rychlejší degradaci baterie. Rychlé dobíjení je jedna věc, ale osobně bych byl radši za prodloužení výdrže telefonů. Doplním, že podobnou nabíječku chystá i Xiaomi.

5G od Huawei má v Británii stopku

Britská vláda posvětila zákaz používání zařízení Huawei při budování sítí páté generace. Od příštího roku tak operátoři nemohou od Huawei nakupovat a zákaz jde tak daleko, že do roku 2027 musí být veškeré 5G zařízení od Huawei z již existujících sítí odstraněno. K zákazu došlo na doporučení kybernetického úřadu pro bezpečnost. Sami operátoři však upozorňují na zpomalení implementace 5G a proti rozhodnutí se samozřejmě ohradil i Huawei.

Seznam má pro Huawei nahradit Google

A Huawei ještě jednou, tentokrát v Česku, kde došlo ke strategickému partnerství se Seznam.cz. Nové telefony by se měly prodávat s předinstalovanými službami od Seznamu, především pak s aplikací Mapy.cz a dalšími. Vyhledávačem v prohlížeči bude Seznam. Ten se díky tomu může více dostat mobilních zařízení, kde mu Google stále více utíká. Nakolik to zákazníkům vynahradí chybějící Google služby ukážou až prodejní čísla.

