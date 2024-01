Oppo se dohodlo s Nokií na používání jejích patentů. Sporům by měl být konec

Fotografie: pixabay.com

Čínský výrobce mobilních telefonů Oppo dnes oznámil, že dosáhl globální dohody o licenci na patenty se společností Nokia, která se točí okolo konektivity 5G a dalších technologií mobilní komunikace. S tím souvisí i to, že společnosti vyřeší všechny probíhající soudní spory, o nichž jsme vás již dříve informovali. Mělo by to tedy kromě jiného znamenat, že telefony Oppo i OnePlus si opět koupíte také u našich sousedů v Německu.

A statement on our global patent cross-license agreement with Nokia covering standard-essential patents in 5G and other cellular communication technologies.https://t.co/E6v8Kd5Eyk — OPPO (@oppo) January 24, 2024

Feng Ying, ředitel pro duševní vlastnictví ve společnosti Oppo, k této důležité dohodě uvedl: „Jsme rádi, že jsme dosáhli této globální patentové křížové licenční dohody se společností Nokia, která zahrnuje křížovou licenci na standardní esenciální patenty 5G. Tato dohoda odráží vzájemné uznání a respekt k duševnímu vlastnictví druhé strany a vytváří základ pro budoucí spolupráci mezi společnostmi Oppo a Nokia. Společnost Oppo se i nadále zasazuje o přiměřené licenční poplatky a dlouhodobý přístup k duševnímu vlastnictví, který podporuje řešení sporů prostřednictvím smírného jednání a vzájemného respektování hodnoty veškerého duševního vlastnictví.“

Jenni Lukanderová, prezidentka společnosti Nokia Technologies, k tomu dodala: „Jsme potěšeni, že jsme se společností Oppo uzavřeli křížovou licenční dohodu, která odráží vzájemný respekt k duševnímu vlastnictví a investice společnosti Nokia do výzkumu a vývoje a příspěvků k otevřeným standardům. Oppo je jednou z předních společností na světovém trhu chytrých telefonů a my se těšíme na spolupráci, která přinese jejich uživatelům po celém světě další inovace. Nová smlouva – spolu s dalšími významnými dohodami o chytrých telefonech, které jsme uzavřeli v uplynulém roce – zajistí dlouhodobou finanční stabilitu našeho licenčního podnikání.“