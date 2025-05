Na dálnici i kolejích frčí 5G. Ve vlaku ale pořád hrajeme hru „Najdi signál“

Fotografie: České dráhy

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil výsledky prvního letošního velkého měření pokrytí mobilním signálem na dálnicích a železničních koridorech. Úřad tím ověřil, jak si mobilní operátoři vedou při plnění závazků, které na sebe vzali v rámci aukcí kmitočtů. A zpráva má dvě části – tu dobrou a tu... stále ne úplně optimální.

Dálnice: 5G téměř všude, LTE i GSM na 100 %

Na českých dálnicích si operátoři mohou gratulovat. Podle měření ČTÚ z počátku roku 2025 dosáhlo pokrytí všech měřených úseků 100 % u technologií GSM a LTE u všech operátorů. A i u sítě 5G jsou čísla více než povzbudivá: operátor O2 pokrývá celou dálniční síť, konkurence zaostává jen minimálně.

Dobrou zprávou je také to, že i u nově zprovozněných dálničních úseků, kde operátoři zatím měli časový odklad na splnění pokrytí, zůstávají výsledky velmi slušné. ČTÚ tedy konstatoval, že rozvojová kritéria byla splněna.

Železnice: venku skvělé, uvnitř pořád „ticho“

U železnic je situace podobná – alespoň z pohledu venkovního signálu. Celkové pokrytí měřených tranzitních koridorů (bez ohledu na technologii) nekleslo pod 99,7 %. U tunelů ale pokrytí logicky padá, zejména u LTE a 5G. Problémem však zůstává to, co všichni známe z praxe – signál ve vlaku. Ačkoli to nebylo předmětem hodnocení závazků z aukce, ČTÚ upozorňuje, že kvalita signálu uvnitř železničních vozů je i nadále problematická.

Řešení naštěstí přichází v podobě dotací

Na nedostatečné pokrytí ve vlacích se však nezapomíná. Díky dotační výzvě „Technické prostředky pro 5G v železničních vozech“ by se situace měla výrazně zlepšit. Do konce roku 2025 má projít technickými úpravami téměř 670 vozů, víme přitom, že už dopravci úpravy aktivně zavádějí.