Pokud vyděláváte do této částky, můžete nově chtít slevu 200 Kč měsíčně na tarif

Fotografie: pixabay.com

Osoby se zvláštními sociálními potřebami budou mít podle zákona o elektronických komunikacích, který v tomto ohledu následuje Evropský kodex pro elektronické komunikace, větší výběr, jakým způsobem uplatní svůj nárok na zvláštní ceny. Cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč může nově osoba se zvláštními sociálními potřebami uplatnit na libovolný tarif pevného či mobilního volání či internetu. Zvláštní cena může být také nově přiznána širšímu okruhu osob proti původnímu vymezení, viz dále. ČTÚ do veřejné konzultace posílá záměr uložit na dobu tří let povinnost poskytovat v rámci univerzální služby tuto dílčí službu. Z provedeného přezkumu vyplynulo, že i nadále trvají důvody, aby byla povinnost poskytovat zvláštní ceny uložena.

Zvláštní cena může být nově přiznána širšímu okruhu osob proti původnímu vymezení. Za osobu se zvláštními sociálními potřebami je považována zdravotně postižená osoba nebo nově osoba s nízkými příjmy podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích. Tak je vymezena osoba, jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima (vychází na 9 137 Kč měsíčně). Kromě toho došlo k dalšímu rozšíření této dílčí služby – nově lze zvláštní ceny využít buď na mobilní hlasový tarif nebo internet, nebo na volání či internet v pevném místě.

ČTÚ dospěl také k závěru, že je k naplnění účelu univerzální služby nutné vedle stávající možnosti uplatnění cenového zvýhodnění ve výši 200 Kč zajistit i existenci konkrétního mobilního tarifu, který pokryje základní potřeby oprávněných osob. Tento mobilní tarif umožní osobám se zvláštními sociálními potřebami základní možnost přístupu k internetu a hlasovým službám bez nutnosti vynakládat další prostředky.

„Stávající sleva ve výši 200 Kč nyní půjde uplatnit na mnohem širší portfolio služeb, což je jednoznačný posun kupředu. Speciální tarif pak vnímám jako určitý krajní nástroj, který zajistí možnost přístupu k internetu a hlasu nutného k práci, vzdělání i kontaktu se státem těm nejpotřebnějším, pro které je důležité, aby sleva pokryla celou cenu služby,“ uvedla předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Do veřejné konzultace jde i záměr uložit povinnost poskytovat přístup zdravotně postižených osob k dílčím službám poskytovaným nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových zařízení.