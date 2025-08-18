T-Mobile zvýhodnil tarif pro mladé. Nabízí neomezená data a Netflix navíc

T-Mobile před začátkem nového školního roku spustil speciální akci pro mladé zákazníky do 26 let. Od 18. srpna do 30. září si mohou pořídit tarif NextU neomezeně za zvýhodněnou cenu 495 korun měsíčně. Oproti běžné ceně jde o úsporu 210 korun, přičemž akční částka platí po dobu dvou let. Jako bonus navíc operátor přidává půlroční předplatné Netflixu.
Tarif NextU neomezeně nabízí uživatelům neomezená data s rychlostí 20 Mb/s (prvních 15 GB je k dispozici bez omezení rychlosti), k tomu neomezené volání a SMS. Součástí služby je i balíček Security, který chrání před podvodnými webovými stránkami nebo zcizením přihlašovacích údajů.
„Dostatek dat je pro naše mladé zákazníky klíčový, tím spíš se startem nového školního roku. Kritickým bodem, kdy roste spotřeba dat, je přechod na novou školu. Rozhodli jsme se proto oblíbený tarif zlevnit a zároveň ho pro mladé tak trochu ‚vytunit‘ – věřím, že předplatné Netflixu jim zpříjemní začátek školy,“ říká Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.
Dodejme, že nabídka platí při uzavření nové smlouvy nebo při přechodu z předplacené karty.