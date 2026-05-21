Coros otevírá vaše sportovní data umělé inteligenci

Zatímco většina technologických gigantů a výrobců fitness elektroniky se snaží implementovat vlastní proprietární AI asistenty přímo do svých aplikací, mezi sportovci stále oblíbenější společnost Coros zvolila diametrálně odlišný přístup. Oznámila totiž novou integraci založenou na protokolu MCP (Model Context Protocol), která umožňuje bezpečně propojit zaznamenaná tréninková data přímo s předními platformami umělé inteligence, jako jsou ChatGPT nebo Claude.
We built a way to talk to your COROS data with AI
by u/COROS_Official in r/Coros
Jak dodávají kolegové z Android Authority (viz androidauthority.com), tento krok představuje zásadní změnu v tom, jak sportovci mohou pracovat se svou historií aktivit. Namísto využívání uzavřených wellness chatbotů, kteří často poskytují pouze obecná doporučení, umožňuje Coros uživatelům dotazovat se na specifika jejich vlastního tréninku pomocí přirozeného jazyka. Bez nutnosti složitého exportování souborů či manuálního procházení databází se tak sportovci mohou ptát na trendy v tempu, vývoj tréninkové zátěže, kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu (HRV) i celkovou připravenost na nadcházející závody.
Umělá inteligence také umožní generovat personalizované přehledy a pokročilé grafy, například analýzu vlivu cestovního stresu na regeneraci nebo meziroční srovnání výkonnosti.
Na rozdíl od běžné praxe v odvětví nositelné elektroniky, kde si výrobci svá data přísně střeží uvnitř vlastních placených ekosystémů, Coros dává uživatelům možnost přizvat si k analýze externí nástroje. Společnost nicméně klade důraz na bezpečnost, když integrace využívá stávající autentizační systém Coros, nevytváří žádné nové datovody třetích stran a uživatelé mají možnost udělená oprávnění k přístupu k datům kdykoli revidovat.
V současné fázi spuštění je integrace v režimu „pouze pro čtení“ (read-only) a oficiálně podporuje předplatitele služeb ChatGPT Plus a Claude Pro v oblastech Severní Ameriky a Evropy. Platformy jako Gemini, Perplexity či Cursor jsou sice kompatibilní také, avšak prozatím vyžadují dodatečné nastavení či hlubší znalosti programování. Zástupci navíc potvrdili, že již pracují na rozšíření funkcionality o práva pro zápis. V budoucnu by tak umělá inteligence mohla na základě analýzy dat sama generovat adaptivní tréninkové plány, automaticky plánovat cvičení a upravovat kalendář podle aktuálního stavu regenerace a stanovených cílů.
Současně s tímto softwarovým oznámením představil Coros také hardwarovou novinku. Populární sportovní hodinky Pace 4 přicházejí na trh v novém barevném provedení „Cloud White“. Tento model kombinuje bílý design s hliníkovou lunetou, která byla poprvé uvedena u varianty Black Crystal.