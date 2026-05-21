mobilenet.cz na sociálních sítích

Coros otevírá vaše sportovní data umělé inteligenci

Marek Vacovský
Coros otevírá vaše sportovní data umělé inteligenci
Fotografie: Coros
  • Coros jako první fitness značka propojuje sportovní data přímo s velkými jazykovými modely jako ChatGPT a Claude přes protokol MCP
  • Místo generických rad z běžných chatbotů získají sportovci detailní analýzu tréninkové zátěže, spánku i připravenosti na závod pomocí přirozeného jazyka

Zatímco většina technologických gigantů a výrobců fitness elektroniky se snaží implementovat vlastní proprietární AI asistenty přímo do svých aplikací, mezi sportovci stále oblíbenější společnost Coros zvolila diametrálně odlišný přístup. Oznámila totiž novou integraci založenou na protokolu MCP (Model Context Protocol), která umožňuje bezpečně propojit zaznamenaná tréninková data přímo s předními platformami umělé inteligence, jako jsou ChatGPT nebo Claude.

We built a way to talk to your COROS data with AI
by u/COROS_Official in r/Coros

Jak dodávají kolegové z Android Authority (viz androidauthority.com), tento krok představuje zásadní změnu v tom, jak sportovci mohou pracovat se svou historií aktivit. Namísto využívání uzavřených wellness chatbotů, kteří často poskytují pouze obecná doporučení, umožňuje Coros uživatelům dotazovat se na specifika jejich vlastního tréninku pomocí přirozeného jazyka. Bez nutnosti složitého exportování souborů či manuálního procházení databází se tak sportovci mohou ptát na trendy v tempu, vývoj tréninkové zátěže, kvalitu spánku, variabilitu srdečního tepu (HRV) i celkovou připravenost na nadcházející závody.

Umělá inteligence také umožní generovat personalizované přehledy a pokročilé grafy, například analýzu vlivu cestovního stresu na regeneraci nebo meziroční srovnání výkonnosti.

Garmin otevírá dveře velkým aplikacím třetí strany. WhatsApp jako první vlaštovka
Přečtěte si také

Garmin otevírá dveře velkým aplikacím třetí strany. WhatsApp jako první vlaštovka

Na rozdíl od běžné praxe v odvětví nositelné elektroniky, kde si výrobci svá data přísně střeží uvnitř vlastních placených ekosystémů, Coros dává uživatelům možnost přizvat si k analýze externí nástroje. Společnost nicméně klade důraz na bezpečnost, když integrace využívá stávající autentizační systém Coros, nevytváří žádné nové datovody třetích stran a uživatelé mají možnost udělená oprávnění k přístupu k datům kdykoli revidovat.

Strava konečně začala mluvit česky
Přečtěte si také

Strava konečně začala mluvit česky

V současné fázi spuštění je integrace v režimu „pouze pro čtení“ (read-only) a oficiálně podporuje předplatitele služeb ChatGPT Plus a Claude Pro v oblastech Severní Ameriky a Evropy. Platformy jako Gemini, Perplexity či Cursor jsou sice kompatibilní také, avšak prozatím vyžadují dodatečné nastavení či hlubší znalosti programování. Zástupci navíc potvrdili, že již pracují na rozšíření funkcionality o práva pro zápis. V budoucnu by tak umělá inteligence mohla na základě analýzy dat sama generovat adaptivní tréninkové plány, automaticky plánovat cvičení a upravovat kalendář podle aktuálního stavu regenerace a stanovených cílů.

Současně s tímto softwarovým oznámením představil Coros také hardwarovou novinku. Populární sportovní hodinky Pace 4 přicházejí na trh v novém barevném provedení „Cloud White“. Tento model kombinuje bílý design s hliníkovou lunetou, která byla poprvé uvedena u varianty Black Crystal.

androidauthority.com, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze