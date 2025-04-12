Opera vylepšuje svůj prohlížeč pro Android o více umělé inteligence

Opera představuje aktualizaci svého prohlížeče pro Android, která přináší novinky spojené, jak jinak, s umělou inteligencí. Nově totiž mohou uživatelé využít nejen webové stránky, ale i obrázky a dokumenty jako kontext pro AI dotazy, což přibližuje mobilní verzi schopnostem desktopového prohlížeče Opera One.
Uživatelé nyní mají v prohlížeči Opera pro Android přístup k AI dotazům přes novou volbu Ask AI. Stačí otevřít vyhledávací lištu a vybrat tuto možnost. Díky novému rozhraní navíc lze snadno přepínat mezi tradičním vyhledáváním a AI dotazy. Nová vyhledávací lišta přitom umožňuje připojit soubory uložené v zařízení nebo pořídit snímek fotoaparátem. Například pro překlad dokumentu lze připojit PDF nebo fotku a nechat vše přeložit AI. Následně je možné klást doplňující otázky ohledně obsahu dokumentu.
Postup pro připojení souborů je jednoduchý:
- Otevřete rozhraní Ask AI
- Klepněte na ikonu „+“ pod textovým polem
- Vyberte dokument, obrázek nebo pořiďte fotku kamerou zařízení
Opera AI nyní také dokáže využít obsah aktuální záložky jako kontext pro dotaz. Například při čtení článku o kvantovém počítání lze nechat vysvětlit části textu jednodušeji. Postup je následující:
- Na libovolné stránce klepněte na tři tečky v pravém horním rohu
- Vyberte možnost Ask AI
- Zobrazí se vyhledávací lišta s připojenou stránkou jako kontext
Opera dodává, že dbá na soukromí – AI engine získává pouze data z konkrétní záložky potřebná k vyřízení dotazu. Data jsou šifrována, ukládána po dobu 30 dnů pro kontinuitu konverzace a následně automaticky odstraněna. Společnost se také dušuje, že nikdy nebudou použita pro trénink umělé inteligence ani reklamu.