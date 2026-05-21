Google mění „FUP“ pro svou umělou inteligenci Gemini

Stejně jako u internetového připojení, tak u umělé inteligence není žádoucí, aby ji všichni využívali všichni neustále na maximum. V takovém případě by velice rychle došlo k vyčerpání zdrojů. Proto má každý model zavedenou ochranu, na kterou podle svého tarifu dříve nebo později narazíte.
Gemini od Googlu od 17. května upravuje pravidla. Gemini přejde na limity využití založené na výpočetních zdrojích, které se budou obnovovat každých 5 hodin, dokud nevyčerpáte týdenní limit. Při výpočtu využití se zohledňuje složitost promptu, používané funkce a délka chatu. Platící uživatelé mají vyšší limity než uživatelé bez předplatného Google AI.
Prémiové modely a funkce vyžadují větší využití a můžou způsobit, že limitu dosáhnete rychleji. Patří mezi ně mimo jiné:
- generování médií
- Deep Research
- Model Pro
- Rozšířené přemýšlení a Deep Think
Limity využití
|Tarif
|Limit
|Bez tarifu
|Standardní limity
|AI Plus
|2× vyšší než standardní limity
|AI Pro
|4× vyšší než standardní limity
|AI Ultra
|5× nebo 20× vyšší než u AI Pro (podle předplatného)
Tarif Google AI si můžete kdykoli předplatit, upgradovat, změnit nebo zrušit, připomíná Google () .