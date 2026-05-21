Ondřej Pohl
Google mění „FUP“ pro svou umělou inteligenci Gemini
  • Od 17. května se mění pravidla
  • Nově budete 5hodinové okno a týdenní limity

Stejně jako u internetového připojení, tak u umělé inteligence není žádoucí, aby ji všichni využívali všichni neustále na maximum. V takovém případě by velice rychle došlo k vyčerpání zdrojů. Proto má každý model zavedenou ochranu, na kterou podle svého tarifu dříve nebo později narazíte.

Gemini od Googlu od 17. května upravuje pravidla. Gemini přejde na limity využití založené na výpočetních zdrojích, které se budou obnovovat každých 5 hodin, dokud nevyčerpáte týdenní limit. Při výpočtu využití se zohledňuje složitost promptu, používané funkce a délka chatu. Platící uživatelé mají vyšší limity než uživatelé bez předplatného Google AI.

Prémiové modely a funkce vyžadují větší využití a můžou způsobit, že limitu dosáhnete rychleji. Patří mezi ně mimo jiné:

  • generování médií
  • Deep Research
  • Model Pro
  • Rozšířené přemýšlení a Deep Think

Limity využití

Tarif Limit
Bez tarifu Standardní limity
AI Plus 2× vyšší než standardní limity
AI Pro 4× vyšší než standardní limity
AI Ultra 5× nebo 20× vyšší než u AI Pro (podle předplatného)

Tarif Google AI si můžete kdykoli předplatit, upgradovat, změnit nebo zrušit, připomíná Google () .

