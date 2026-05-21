AI model Claude, vás hlídá, abyste dost spali, pili a tak dále

I když jsou současné velké jazykové modely jen vysoce výkonné stroje napodobující lidské jednání, je snadné na to zapomenout a uvažovat o nich jako o bytostech, které mají svůj vnitřní svět. Dost známý je v tomto ohledu Grok a jeho nejrůznější výstřelky, ale určitě se sami rozpomenete na to, kdy vás při konverzaci něco překvapilo nebo vyděsilo.
I thought it was weird that Claude kept telling me to go to sleep so I went on reddit and there's hundreds and hundreds of people saying that Claude keeps trying to end the conversation by telling them to go to bed— BuccoCapital Bloke (@buccocapital) May 11, 2026
Něco takového teď na sociálních sítích reportují uživatele chatbota Claude od Anthropicu. Ten přerušuje dlouhé rozhovory a navrhuje, aby šli spát, napili se vody, udělali si přestávku nebo prostě na dnešní večer přestali pracovat.
Společnost Anthropic se již řadu let profiluje jako firma zabývající se umělou inteligencí s důrazem na bezpečnost a chování systému Claude formuje na základě souboru přísných zásad, místo aby se spoléhala výhradně na učení s posilováním. I to je součástí jakési „ústavy“, kterou zveřejnil na svých stránkách (anthropic.com).
Vedoucí společnosti Anthropic Sam McCallister však na příspěvek na X odpověděl s vysvětlením, že se jedná pouze o „charakteristický tik“, který společnost „doufá v budoucích modelech napravit“. V dalším komentáři odborník na Clauda uvedl: „Bohužel se často mýlí (například mi radí, abych spal během dne). Když má ale pravdu, je velmi užitečný,“ a dodal, že tato technologie může být „někdy až příliš opečovávající“.