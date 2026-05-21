AI model Claude, vás hlídá, abyste dost spali, pili a tak dále

Ondřej Pohl
Fotografie: Google Gemini Nano Banana 2 (vytvořeno pomocí umělé inteligence)
  • Chatbot Claude často nabádá uživatele k odpočinku nebo spánku
  • Společnost Anthropic toto chování označuje za vedlejší efekt svého přísného etického nastavení
  • V budoucích verzích plánují vývojáři tuto přehnanou péči o uživatele omezit

I když jsou současné velké jazykové modely jen vysoce výkonné stroje napodobující lidské jednání, je snadné na to zapomenout a uvažovat o nich jako o bytostech, které mají svůj vnitřní svět. Dost známý je v tomto ohledu Grok a jeho nejrůznější výstřelky, ale určitě se sami rozpomenete na to, kdy vás při konverzaci něco překvapilo nebo vyděsilo.

Něco takového teď na sociálních sítích reportují uživatele chatbota Claude od Anthropicu. Ten přerušuje dlouhé rozhovory a navrhuje, aby šli spát, napili se vody, udělali si přestávku nebo prostě na dnešní večer přestali pracovat.

Společnost Anthropic se již řadu let profiluje jako firma zabývající se umělou inteligencí s důrazem na bezpečnost a chování systému Claude formuje na základě souboru přísných zásad, místo aby se spoléhala výhradně na učení s posilováním. I to je součástí jakési „ústavy“, kterou zveřejnil na svých stránkách (anthropic.com).

Vedoucí společnosti Anthropic Sam McCallister však na příspěvek na X odpověděl s vysvětlením, že se jedná pouze o „charakteristický tik“, který společnost „doufá v budoucích modelech napravit“. V dalším komentáři odborník na Clauda uvedl: „Bohužel se často mýlí (například mi radí, abych spal během dne). Když má ale pravdu, je velmi užitečný,“ a dodal, že tato technologie může být „někdy až příliš opečovávající“.

anthropic.com, x.com
