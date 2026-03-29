Strava konečně začala mluvit česky

Populární sportovní aplikace Strava oznámila významné rozšíření jazykové podpory. Nově přidává deset dalších jazyků včetně češtiny. „S přidáním těchto nových jazyků je Strava mezinárodnější než kdy dříve a umožňuje uživatelům naplno využít celý zážitek ze Stravy v jejich rodném jazyce,“ uvedla Louisa Wee, marketingová ředitelka společnosti Strava. „Tato expanze je klíčovou součástí naší širší strategie globálního růstu, která zahrnuje regionální partnerství, lokalizované knihovny obsahu a také specifické výzvy a programy pro jednotlivé trhy, jež spustíme ještě letos.“
Vedle češtiny nově přibyla také dánština, malajština, norština (bokmål), polština, švédština, tagalog, thajština, turečtina a vietnamština. Celkově tak Strava nyní podporuje už 24 jazyků.