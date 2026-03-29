mobilenet.cz na sociálních sítích

Strava konečně začala mluvit česky

Marek Vacovský
Strava konečně začala mluvit česky
Fotografie: pixabay.com
  • Strava nově podporuje češtinu a dalších 9 jazyků
  • Celkem už platforma nabízí 24 jazykových verzí

Populární sportovní aplikace Strava oznámila významné rozšíření jazykové podpory. Nově přidává deset dalších jazyků včetně češtiny. „S přidáním těchto nových jazyků je Strava mezinárodnější než kdy dříve a umožňuje uživatelům naplno využít celý zážitek ze Stravy v jejich rodném jazyce,“ uvedla Louisa Wee, marketingová ředitelka společnosti Strava. „Tato expanze je klíčovou součástí naší širší strategie globálního růstu, která zahrnuje regionální partnerství, lokalizované knihovny obsahu a také specifické výzvy a programy pro jednotlivé trhy, jež spustíme ještě letos.


Vedle češtiny nově přibyla také dánština, malajština, norština (bokmål), polština, švédština, tagalog, thajština, turečtina a vietnamština. Celkově tak Strava nyní podporuje už 24 jazyků.

Přečtěte si také

Garmin má obrovský problém. Žaluje ho Strava

Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze