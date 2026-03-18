Garmin otevírá dveře aplikacím třetí strany. WhatsApp jako první vlaštovka

Společnost Garmin oznámila dostupnost nové aplikace WhatsApp pro vybrané chytré hodinky. Novinka je zdarma ke stažení v obchodě Connect IQ a přináší dosud nejpokročilejší možnosti komunikace přímo na zápěstí.
„Spolupráce s WhatsAppem podtrhuje sílu a dynamiku ekosystému Garmin Connect IQ. Tím, že přinášíme globální komunikační platformu WhatsApp na vybrané chytré hodinky Garmin, dáváme zákazníkům další smysluplný způsob, jak zůstat ve spojení – ať už trénují, objevují nové věci nebo jsou prostě na cestách,“ uvedla Susan Lyman, viceprezidentka pro spotřebitelský prodej a marketing společnosti Garmin.
Aplikace je každopádně kompatibilní s vybranými modely řad fēnix, Forerunner, Venu a vívoactive. Podmínkou je přitom spárování s chytrým telefonem s operačním systémem Android nebo iOS, na kterém je WhatsApp nainstalovaný. Hlavní výhodou nové aplikace je pak možnost reagovat na zprávy bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy. Uživatelé si mohou na hodinkách také zobrazit poslední konverzace – na displeji hodinek lze zobrazit až deset posledních zpráv. Aplikace zároveň upozorní i na příchozí hovory, které lze přímo z hodinek prozatím pouze odmítnout.
„WhatsApp pomáhá lidem zůstat ve spojení bez ohledu na to, jakou platformu používají. Jsme hrdí, že můžeme přinést WhatsApp do chytrých hodinek Garmin, aby více lidí mohlo pokračovat ve svých soukromých konverzacích přímo ze zápěstí,“ uvedl Nikhil Joshi, ředitel produktového managementu ve společnosti Meta.
Garmin zdůrazňuje, že komunikace přes WhatsApp zůstává plně zabezpečená. Stejně jako na telefonu je i zde zachováno end-to-end šifrování, takže obsah zpráv vidí pouze odesílatel a příjemce. WhatsApp je přitom vůbec první aplikací třetí strany zaměřenou na zprávy, která je pro hodinky Garmin dostupná. Podle firmy jde o důležitý krok v rozvoji platformy Connect IQ a širšího ekosystému aplikací. Novinka zároveň ukazuje rostoucí ambice Garminu otevřít své hodinky vývojářům třetích stran. Platforma Connect IQ nicémě už nyní nabízí tisíce aplikací, ciferníků a doplňků.