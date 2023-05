Šéf Honoru má ambiciózní cíl: vybudovat lepší ekosystém, než má Apple

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Honor se od svého kompletního oddělení od mateřské společnosti Huawei (díky čemuž mají její produkty plnou podporu Google služeb i 5G) snaží oslovit zákazníky designovými kousky, skládačkami, ale také regulérně vlajkovými modely, jako je například nedávno testovaný Honor Magic5 Pro se skvělým poměrem cena/výkon. Podstatného vylepšení se má však dočkat i jejich nadstavba Androidu s označením MagicOS, s níž chtějí konkurovat iOS od Applu.

Jak uvádí gsmarena.com odkazující se na mydrivers.com, samotný CEO společnosti prozradil, že v loňském roce Honor investoval do oblasti výzkumu a vývoje 10 % celkových tržeb a má velké plány s MagicOS. Konkurenci v podobě iPhonů pak označil za hardwarově podřadnou se zastaralým designem a nízkou kapacitou baterie ve srovnání s mnoha Android zařízeními včetně série Magic5. Zákazníci však podle něj u iPhonů zůstávají (či na ně přecházejí) kvůli iOS, právě to by chtěl Honor změnit se svým budoucím ekosystémem. Minimálně z hlediska softwarové podpory u vlajkových telefonů je pak Honor na dobré cestě, neboť se nejnovější Honor Magic5 Pro chlubí garancí tří velkých aktualizací Androidu a pěti let bezpečnostních záplat, což je stejně dlouhá podpora jako u Pixelů od Googlu.