Hledáte něco kompaktního? Mony Mint je nejmenší smartphone s 4G

Fotografie: Mony

Není si možné nevšimnout, jak rozměry chytrých mobilních telefonů neustále rostou. Kdo touží po kompaktním přístroji, ten musí akorát volit nejmenší zlo v kategorii, která by ještě před několika lety byla označována za phablety neboli tabletofony.

Hloupé telefony si sice drží svou velikost, ale v dnešní době už je jen s nimi obtížné existovat. Naštěstí jsou tu nezávislí výrobci a crowdfundingové projekty. Jeden z nich na indiegogo.com se pasoval do role nejmenšího chytrého telefonu schopného obsloužit LTE sítě.

Začněme proto rozměry: 89,5 × 45,5 × 11,5 milimetru znamená prostor pro třípalcovou obrazovku a je to jen o něco víc, než kolik zabere půdorys platební karty. Neméně příznivá je i cena. Ta v kampani začíná na 100 dolarech a končit bude na 150, za kterou se pak přístroj dostane do volného prodeje. V korunách s českou DPH to znamená 2,5 až 3,7 tisíce.

Ve světle těchto nízkých čísel pak lze mobilu odpustit slabší výbavu. Čtyřjádrový procesor doprovází 3 GB RAM a 64GB úložiště s možností rozšíření o dalších 128 GB pomocí microSD karet. Fotoaparáty mají 5 a 2 megapixelů a přístroj zvládne obsloužit dvě SIM karty. Kapacita baterie 1 250 mAh snad nebude takový problém, jak to zní, vzhledem k tomu, že displej má jen 3 palce a rozlišení 480 × 854 bodů. Jediné, co ve specifikacích vyloženě zamrzí, je nasazení Androidu 9 v době, kdy má co nevidět přijít „dvanáctka“.

Mony Mint tak nesplní sen nikomu, kdo touží po dobře vybaveném telefonu v opravdu kompaktním balení. Sami jeho autoři ho doporučují jako sekundární přístroj pro chvíle, kam si nechcete brát svůj velký, těžký a drahý telefon. Ať už jde o sport nebo večerní cestu do hospody, obvykle na takové účely sloužil starý tlačítkový model. Avšak ten už dnes nemusí dostačovat ani nenáročným uživatelům.

Monty Mint by se měl do výroby a k prvním podporovatelům dostat v listopadu tohoto roku. Podmiňovací způsob je zde více než na místě, protože platí, že si jej v kampani nekupujete, ale přispíváte na jeho vývoj a výrobu. Někdy se cíl nepodaří splnit a prakticky pravidlem je v dnešní době zpoždění, často i velmi dlouhé.