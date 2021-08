Stýská se vám po mobilech jako Nokia N-Gage? Herní Odin zboural Indiegogo

Fotografie: Odin, indiegogo.com

Spousta firem vyrábějících mobily má v nabídce model, který se specializuje na hráče. Obvykle ho poznáte podle agresivního designu a brutálního výkonu, který si troufne i na notebooky nebo dokonce stolní počítače. Ty také připomíná nutností aktivního chlazení. Proto by se mohlo zdát, že trh už je v této oblasti celkem nasycený, zvláště když ještě vedle telefonů existují přenosné herní konzole jako Nintendo Switch nebo připravovaný Steam Deck. Přesto se však na crowdfundingovém portále indiegogo.com objevila nová hvězda jménem Odin, která za pár dní po ohlášení vybrala více jak 30× cílové částky.

V podstatě se jedná o mobilní telefon s 6" Full HD IPS displejem a Androidem, který však „brutálně široké“ rámečky pod a nad displejem využívá k rozmístění fyzických ovladačů. Máme tu nejrůznější tlačítka, analogové joysticky, D-Pad a tlačítka najdeme i na horní, respektive boční straně přístroje.

Stejného efektu můžete dosáhnout tak, že si ke svému telefonu přikoupíte patřičný ovladač s držákem, ale tady máte všechno pohromadě za docela příznivou cenu. Alespoň to platí pro nejlevnější model Odin Lite, který slibuje MediaTek Dimensity D900, 4 GB RAM, 64GB úložiště a 5 000mAh baterii. Potěší nabídka portů, vedle USB-C s obrazovým výstupem je to i jack pro sluchátka a samozřejmě nechybí Wi-Fi s Bluetooth. To vše za příspěvek zhruba 4 tisíce korun. Řada Base používá jako procesor Snapdragon 845, nejvyšší model Pro ještě navíc přidává 8 GB RAM, 128GB úložiště a baterii s kapacitou 6 000 mAh – to za 4 500 Kč, respektive 5 800 Kč při aktuálním kurzu. Za další tisícovku pak výrobce nabízí dokovací stanici, která slouží nejen jako nabíjecí stojánek, ale i k propojení přístroje s okolím.

Crowdfunding není nakupování

Ceny jsou to za originálně pojaté zařízení se zajímavou výbavou slušné, ale nesmíte zapomenout, že se jedná o crowdfundigový projekt a nikoli zahraniční e-shop. První krok, to jest vybrat dostatečné množství peněz na vývoj a rozjezd výroby, se už povedl. Teď je na výrobci, aby celý projekt dotáhl do úspěšného konce, což v jeho pojetí znamená zahájení výroby a distribuce ještě před koncem roku 2021.

Občas se projekty nepodaří nedotáhnout do konce, zvláště když slibují nerealistické věci, což snad není tento případ. Daleko pravděpodobnější je, že vše nabere nemalé zpoždění. Kupříkladu jiný telefon s „rozšířeným hardwarovým ovládáním“, Cosmo Communicator, dorazil do redakce o 14 měsíců později kvůli koronavirové pandemii. Krabička pro bezdrátový Android Auto prozatím nabrala zpoždění jen čtvrt roku, a to kvůli všeobecnému nedostatku čipů.