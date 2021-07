Carrot Weather nově předpoví nejen počasí, ale i pravděpodobnost vašeho přežití

Aplikace pro předpověď počasí Carrot Weather, která se proslavila humornými hláškami, nabízí ve verzi 5.3 několik zajímavých novinek. Kromě funkce Smart Layouts, která uživatelům automaticky zobrazí vybrané ukazatele na základě denní doby či aktuálního počasí a ukazatele kvality vzduchu, zaujme možnost zobrazení „Wet Bulb“ teploty.

Právě Wet Bulb (tzv. teplota mokrého teploměru) zobrazuje teplotu se zohledněním relativní vlhkosti vzduchu a dalších parametrů, které se promítnou ve výsledné pocitové teplotě. Kombinace vysokých teplot a (vysoké) vlhkosti je přitom velmi zákeřná, neboť se s ní lidské tělo velmi špatně vyrovnává (nemůže se efektivně ochladit skrze pot) a v nejhorším případě může vést k úmrtí. Nově tak aplikace ukazuje „pravděpodobnost přežití“ v extrémních teplotách s vysokou vlhkostí.

Version 5.3 is now available, meatbags! Weather Report videos, Smart Layouts, new layouts, new section designs, air quality data independent of source, wet-bulb temperature data point, screenshot sharing, new secret locations and achievements, and more! https://t.co/cfh5hKpEat pic.twitter.com/ABAsyUJSBN