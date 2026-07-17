iOS už nemá monopol. Hasselblad dává zelenou fotografům s Androidem

Švédská ikona fotografického průmyslu, společnost Hasselblad (viz hasselblad.com), potěšila komunitu profesionálních fotografů využívajících operační systém Android. Po šestnácti letech od uvedení první verze pro iOS a šesti letech od vydání Phocus Mobile 2 pro iPhony se totiž specializovaný software konečně dostává i na konkurenční platformu. Nová aplikace je plně kompatibilní se středoformátovými modely Hasselblad X2D II, X2D 100C a systémem 907X & CFV 100C.
Hlavním lákadlem mobilního Phocusu je integrace technologie Hasselblad Natural Color Solution (HNCS), jež garantuje, že barevné podání, jemné tóny a detaily ve světlech zůstanou stoprocentně věrné od prvního náhledu na displeji telefonu až po finální export. Majitelé Android zařízení s podporou HDR navíc mohou plně ocenit dynamický rozsah snímků z modelu X2D II 100C – aplikace na těchto displejích dokáže věrně vykreslit hluboké stíny i zářivé jasy přesně tak, jak je vnímá lidské oko.
Zpracování obřích datových objemů ze středoformátových snímačů vyžaduje vysoký výkon – Hasselblad proto do Android verze implementoval AI algoritmus pro redukci šumu ve formátu RAW, který cílí na snímky pořízené za špatných světelných podmínek při vysokých hodnotách ISO. Výrobce uvádí, že proces vyčištění jednoho 100megapixelového RAW snímku zabere zhruba 15 až 20 sekund. Uživatelé mají na výběr konkrétně ze dvou specifických režimů: Purity Mode prioritizuje maximální potlačení digitálního šumu pro dokonale hladký obraz, zatímco Detail Mode ponechává v obraze takzvaný jasový šum, čímž lépe uchovává mikrodetaily a přirozenou texturu.
Phocus Mobile pro Android ale nabízí celkově komplexní sadu editačních nástrojů. Fotografové mohou přímo v terénu upravovat expozici, pracovat s tonálními křivkami, vyvážením bílé nebo aplikovat korekce objektivů a černobílé filtry. Nechybí ani pokročilé funkce jako rovnání linií, ořezy, rotace a ostření. Pro urychlení workflow je k dispozici také dávkové zpracování, které umožní aplikovat stejné nastavení na celou sérii snímků najednou.
A jak dodává gsmarena.com (viz gsmarena.com), komunikace mezi fotoaparátem a chytrým telefonem či tabletem probíhá buď bezdrátově přes Wi-Fi, nebo pomocí USB-C. Hotové snímky lze každopádně z aplikace exportovat do široké škály formátů včetně JPG, TIFF, HEIF, 3FR a standardního RAWu. Aplikace je již nyní dostupná ke stažení v obchodě Google Play.