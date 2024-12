Budoucí displeje iPhonů se mají podobat Apple Watch. Budou bez výřezu a rámečků

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zatímco se mnozí výrobci mohou Applu posmívat a utahovat si z jeho inovací (jako to například rád dělá Samsung), není pochyb o tom, že se jím zároveň také inspirují. Důkazem budiž plošné vymizení 3,5mm audiokonektoru z moderních smartphonů, který je již víceméně raritou, ale také napodobování výřezu iPhonů a dokonce i technologie Dynamic Island. Ne vždy přitom musí být nutně Apple tím prvním výrobcem, který se konkrétní cestou vydal, avšak právě Apple má schopnost měnit očekávání zákazníků v rámci celého odvětví.

Aktuální iPhony spoléhají na OLED panely s pilulkovitým průstřelem, který je oproti původnímu výřezu spojenému s horní stranou mnohem menší, ovšem je zřejmé, že tady cesta Applu ještě nekončí. Konkurence pak nabízí i výrazně menší průstřely či v případě ohebného Galaxy Z Foldu, respektive jeho nejnovějších generací, také senzor na první pohled schovaný pod obrazovkou. Takové řešení však v prvním případě nedokáže zajistit pokročilé rozpoznávání Face ID a v druhém případě nenabídne ani zdaleka takovou kvalitu jako selfie kamerky moderních iPhonů.

Budoucí displeje mají „stékat“ po stranách.

Přesto se již delší dobu šušká o tom, že i Apple by rád přemístil veškeré senzory Face ID přímo pod obrazovku tak, aby se uživatelé mohli kochat dokonale nerušenou zobrazovací plochou, která by byla bezesporu z estetického hlediska mnohem povedenější. Podle všeho již na žádost Applu tyto možnosti zkoumají jeho dva dvorní dodavatelé obrazovek pro iPhony, a to Samsung Display a LG Display. Ovšem zdroje přímo z Jižní Koreje tvrdí, že zatím stále není jasné, kdy bude technologie na takové úrovni, aby bylo možné ji nasadit do iPhonů. Směr, kterým chce Apple dále postupovat, je také tzv. nulový rámeček, tedy rámeček extrémně tenký či snad vůbec žádný (takový, který by nebyl viditelný). V tomto ohledu jsme se měli dočkat prvních nulových rámečků u iPhonů už v roce 2025 až 2026, zřejmě se tomu tak ale nakonec nestane.

Dalším aspektem, který by se měl změnit s nástupem nulového rámečku, je plochost obrazovky. Většina displeje má stále zůstat plochá (aktuálně jsou obrazovky kompletně ploché), ovšem po okrajích má dojít k jemnému zkosení, podobně jako u moderních Apple Watch. Displej má jinými slovy „stékat“ po stranách a nepochybně bude zajímavé sledovat, pokud se uvedené stane realitou, jak bude takovýto panel náchylný k poškození. Zároveň lze však očekávat, že do té doby Corning pro Apple vyrobí ještě lepší ochranu obrazovky. Problém se zaoblenými okraji obrazovky, i když je zaoblení jen nepatrné, spočívá také v přilnavosti ochranných skel, kdy je výrazně těžší zajistit, aby skla lícovala se sklem displeje, neodlepovala se a nedostaly se pod ně vzduchové bubliny.

Podle The Elec si Apple také dává záležet na tom, aby zaoblení v okrajích nevytvářelo žádné optické zkreslení, jako tomu bylo například v minulosti u smartphonů Samsung se značně zaoblenými obrazovkami či jiných značek. Jednou z výzev řešení displeje s nulovými rámečky je fakt, že displej musí být ohnut a schován pod (zřejmě kovovým) rámem samotného telefonu. To je však navázáno na umístění antén tak, aby vše fungovalo správně.