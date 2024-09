Základní iPhony 17 si údajně konečně osvojí to, co Android uměl už v roce 2017

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Přestože dvojice základních iPhonů 16 přináší mnohé změny (minimálně na poměry Applu), jako je například ultraširokoúhlý objektiv s podporou makro režimu či větší baterie navzdory menší hmotnosti a stejným rozměrům, jedna z klíčových nevýhod oproti lépe vybaveným modelům Pro zůstává. Nejedná se přitom o méně výkonný čipset či snad absenci teleobjektivu, nýbrž o displej, který ani letos nepřinesl očekávané zvýšení obnovovací frekvence. Apple je již nějakou dobu jediným výrobcem, který uvádí smartphone s 60Hz obrazovkou a cenou přesahující 20 tisíc Kč, a mnozí doufali, že se právě to letos změní.

Nezbývá než doufat, že se dočkáme „velké“ změny v příštím roce, což by se podle specialisty na zobrazovací panely, Rosse Younga, skutečně mělo stát. Podle něj budou cenově dostupnější iPhony 17 konečně disponovat 120Hz obrazovkou, kterou Apple označuje jako „ProMotion“. Kromě vyšší obnovovací frekvence, která přinese plynulejší prohlížení obsahu, ať už se jedná o skrolování internetovými stránkami nebo hraní her, by se majitelé těchto iPhonů mohli dočkat i lepší výdrže baterie. ProMotion obrazovka u iPhonů 13 Pro dokázala snížit obnovovací frekvenci na úroveň 10 Hz, u dalších (Pro) modelů se pak jednalo až o 1 Hz, čímž se šetří baterie ve chvílích, kdy se zobrazuje pouze statický obsah. Snížení obnovovací frekvence na tyto hodnoty u Applu souvisí s funkcí Always-On, která je dostupná pouze u Pro modelů. Dokud budou mít základní iPhony pouze 60Hz obnovovací frekvenci, zřejmě se u nich funkce Always-On nikdy nedočkáme.

Lepší pozdě nežli později

Applu by se tímto krokem povedlo implementovat technologii, kterou u smartphonů s Androidem vídáme již od roku 2017, kdy byl prvním telefonem s vyšší obnovovací frekvencí herní Razer Phone, od kterého se záhy inspirovali mnozí další výrobci. V kontextu obnovovací frekvence je pak vhodné zmínit, že je systém iOS, resp. jeho používání, mnohými považováno za plynulejší, a to právě i z důvodu „hladších“ animací ve srovnání s Androidem. Dlouhodobé setrvávání Applu u 60Hz obnovovací frekvence u základních iPhonů je však stejně podle mnohých neomluvitelné, a to třeba již jen kvůli ceně, neboť zřejmě v současnosti nenajdete dražší, respektive obdobně drahý, smartphone, který by disponoval „jen“ 60Hz obnovovací frekvencí. Na základě osobních zkušeností a mohu konstatovat, že pokud jste až doposud používali 60Hz displej, zřejmě vám nebude přejít na další 60Hz obrazovku u iPhonů 16, „downgrade “z vyšší obnovovací frekvence však již zpravidla představuje problém.