Místo splátek předplatné. Apple pracoval na novém způsobu financování iPhonů

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V moderní době existuje celá řada způsobů financování, když přijde na klasické spotřebitelské nákupy. Kromě nákupu s okamžitým zaplacením v hotovosti, který je pomalu na ústupu, je oblíbená zejména debetní/kreditní karta (či její virtuální obdoba v telefonu), splátky či jejich různé modernější alternativy v podobě třetinek s odloženým splácením apod. Někteří prodejci pak nabízejí také možnost operativního leasingu, a to i na skutečně spotřební zboží, jakým iPhone bezpochyby je, avšak obyčejný koncový zákazník (nepodnikatel) obvykle prodělá, když si spočítá předpokládanou zůstatkovou cenu a objem peněz, které zaplatí například za jeden rok. V každém případě je dobře, že máme hned několik alternativ a zákazníci mají na výběr.

Předplatné s „rozumným“ měsíčním poplatkem

Na jednom docela netradičním způsobu financování údajně pracoval také Apple, který začal v roce 2022 připravovat předplatné na iPhony. Ačkoliv podle dostupných zdrojů tento projekt cupertinský gigant nakonec shodil ze stolu, je zajímavé zjistit, co Apple vlastně plánoval. Cílem tohoto způsobu financování bylo logicky zajistit, aby měli zákazníci vždy nejnovější model iPhonu výměnou za rozumný měsíční poplatek splatný po dobu jednoho až dvou let. Jak „rozumný“ tento poplatek měl být, je nyní samozřejmě již irelevantní, přesto by bylo zajímavé vědět, na jaké měsíční předplatné by si Apple cenil například iPhone 16 Pro s cenovkou 29 990 Kč v základním 128GB provedení.

Zákazníci Applu se nicméně budou muset i nadále spolehnout na konvenční metody nákupu. Zájemci na vybraných trzích přitom mohou využívat tzv. iPhone Upgrade Program (nedostupný v ČR), který umožňuje používat nejnovější model iPhonu za cenu zhruba již 1 000 Kč měsíčně splatnou po dobu dvou let. Po splacení 12 měsíců je pak možné upgradovat na novější model a zároveň využívat AppleCare Plus pojištění. V případě rozhodnutí neupgradovat, uživatelům telefon zůstane po 24 splátkách.

Zmiňované předplatné by pak zřejmě bylo ještě cenově dostupnější než iPhone Upgrade Program, čímž by mohlo nalákat zákazníky s omezenějšími finančními možnostmi, respektive být zajímavou volbou pro někoho, kdo by si chtěl iPhone obrazně řečeno pouze osahat, zjistit, zda mu vyhovuje, a případně jej po nějaké době zase vrátit.

Podle agentury Bloomberg byl jedním z důvodů ukončení plánů na předplatné očekávaná přísná regulace ze strany úřadů na ochranu spotřebitelů, které by údajně mohly všechny plány zkomplikovat. Ukončení vývoje nového předplatného nás každopádně zřejmě příliš mrzet nemusí, neboť lze očekávat, že by se v ČR jen tak neobjevilo a bylo by relevantní především pro zákazníky v USA a pár dalších zemích.