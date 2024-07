Revoluční ohebný iPhone má konkurovat Galaxy Z Flipu8. Co o něm již víme?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv má Apple značné know-how v oblasti ohebných smartphonů, začínají jej v poslední době dohánět (a v mnoha oblastech jej dokonce také předčí) konkurenční (především čínští) výrobci. Nepochybně zajímavé rovněž bude sledovat, s čím se vytáhne Apple, který je známý tím, že velmi často produkty před uvedením piluje k pomyslné dokonalosti. V tomto duchu by, doufejme, mohl dorazit i první skládací telefon cupertinského giganta.

Report: Foldable iPhone is coming in 2026 with top-down fold design https://t.co/hjJKRqZXmz by @iryantldr — 9to5Mac (@9to5mac) July 23, 2024

Dle informací Digitimes (odkaz obsahuje paywall) by měla první „jablečná“ vlaštovka v podobě ohebného véčka dorazit v roce 2026, tedy v době, kdy Samsung velmi pravděpodobně uvede model Galaxy Z Flip8. Intenzivní vývoj ohebného iPhonu odstartoval podle všeho právě letos a výsledkem má být zařízení, které bude mít rozměry podobné současným iPhonům (v rozevřeném stavu). Apple má rovněž podle všeho podepsanou smlouvu se společností Samsung Display, jež bude dodávat zobrazovací panely, které Samsung dodává i jiným výrobcům skládacích véček. V tuto chvíli ale již nic dalšího (alespoň trochu ověřeného) o prvním ohebném telefonu od Applu nevíme.

Názor autora

Domnívám se, že představení ohebného véčka je správnou strategií, jak oslovit širší masy. Véčka jsou obecně levnější (ačkoliv zrovna u produktů značky Apple zákazníci počítají s prémiovější cenou), kompaktnější a také stylovější. Pokud nehodlá Apple vykrádat iPady, dává rovněž zařízení rozměrově podobné současným iPhonům větší smysl než ohebný telefon, který by v rozloženém stavu připomínal spíše tablet a zřejmě by bylo nutné pro něj upravovat rozhraní iOS. Pokud skutečně dojde k představení véčka, měl by se Apple zaměřit také na oblast chlazení, fotovýbavy a v neposlední řadě také výdrže na nabití a vnějšího displeje. Právě tyto oblasti jsou zejména u skládacích véček klíčové a mnoho výrobců v nich stále pokulhává.