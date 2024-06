Ujede Applu vlak? iPhone Fold by měl dorazit nejdříve za 3 roky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Telefony s ohebnými displeji můžeme na pultech obchodů vídat už bezmála 5 let. Od té doby se zapojila celá řada výrobců, primárně pak v našich končinách Samsung, Motorola či Honor. Celosvětově však lze hovořit ještě o Huawei, Oppu, Xiaomi, OnePlus či Googlu. Paradoxně chybí Apple, který prozatím vyčkává a možná si nechává ujet vlak.

Nejnovější zpráva od agentury Trend Force uvádí, že ohebný iPhone Apple nevydá dříve než v roce 2027, tedy za zhruba 3 roky. Důvodem mají být velice přísné nároky Applu na ohebný displej a spolehlivost konstrukce. Pod tím si můžeme představit to, že by Apple v ideálním případě chtěl mít zcela neviditelný ohyb na rozloženém displeji, což je v současnosti problém všech takových přístrojů, ačkoliv situace se každým rokem vylepšuje. V případě spolehlivosti konstrukce by Apple zřejmě chtěl dostát tomu, že iPhony mohou uživatelé bezpečně používat několik let a pohyblivý mechanismus na tom nic nebude měnit.

Všechny aspekty proto dle Trend Force Apple důkladně vyhodnocuje a finální rozhodnutí prozatím nepadlo. Samotný vývoj iPhonu s ohebným displejem by měl začít až v příštím roce. Nadále je tak předčasné hovořit o výbavě. Ale není vyloučeno, že jako první obdobné zařízení od Applu nebude telefon, nýbrž iPad.

V současné době kraluje skládacím telefonům Huawei, který vůbec prvně sesadil Samsung. Pozice Huawei však rozhodně nebude tak pevná jako ta Samsungu v předešlých letech a díky ambicím mnohých konkurentů můžeme být svědky častého střídání na první pozici lídra trhu.