Bojíte se přechodu na eSIM? iOS 19 by vám s touto fobií mohl pomoci

Pomalu, ale jistě se dostává do popředí virtuální SIM karta, tzv. eSIM (nikoliv „electronic“, nýbrž „embedded“ SIM), která se do telefonu nahraje skrze QR kód. Výhody tohoto řešení jsou nasnadě: výrobce ušetří místo i náklady díky absenci klasického slotu, eSIM zároveň šetří životní prostředí, neboť není na žádném fyzickém nosiči, je možné si ji do zařízení víceméně okamžitě nainstalovat, a také je bezpečnější. V případě krádeže totiž zloděj jen tak nemůže ze zamčeného telefonu SIM kartu vytáhnout a zahodit. To, že budoucnost patří eSIM či jiné obdobné technologii bez potřeby fyzických karet, je přitom zřejmé, ostatně např. iPhony v USA již několik let disponují výlučně podporou eSIM. Oproti přesunutí fyzické SIM však může být přenos eSIM do jiného zařízení o něco komplikovanější, a právě na to by se měl zaměřit chystaný operační systém iOS 19.

Podle redaktora Rahmana ze serveru Android Authority (viz androidauthority.com), který se zabývá analýzou zdrojového kódu, viz „usvědčující“ část přiložená níže, chystá Apple s příchodem iOS 19 zjednodušení, kdy bude přesun eSIM z iPhonu na Android extrémně snadný.

Podle všeho bude v nastavení funkce „Přenos na Android“, která automaticky vygeneruje nový QR kód. Ten následně naskenuje zařízení s OS Android a eSIM se tímto způsobem jednoduše přenese. Pochopitelně bude zapotřebí kromě smartphonu s operačním systémem Android s podporou eSIM, rovněž iPhone s iOS 19. Více informací bychom se měli dozvědět během WWDC, které je naplánováno na 9. až 13. července.

<string name="qr_code_fallback_title">Enter session ID and passcode</string> <string name="qr_code_fallback_description">On your other device, go to <b>Settings</b> app > <b>General</b> > <b>Transfer or Reset iPhone</b> > <b>Transfer to Android</b> > <b>Other Options</b></string> <string name="qr_code_fallback_footer_text"><b>"Still can't connect wirelessly?"</b>" Make sure your other device is running iOS 19 or later versions."</string>