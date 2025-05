WWDC25 začne 9. června. Apple na něm představí iOS 19

Zatímco se oči většiny technologického světa včera upíraly na Google I/O, Apple si připravil vlastní moment překvapení – odhalil termín vývojářské konference WWDC 2025. Ta proběhne od 9. do 13. června a hned první den, tedy v pondělí 9. června v 10:00 pacifického času (19:00 SEČ), se odehraje hlavní keynote. A právě na ní očekáváme oficiální představení nových systémů iOS 19 a iPadOS 19.

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25 pic.twitter.com/gjzYZCkPbA