Blíží se OnePlus Nord 6. Překvapí chybějící 512GB variantou

Chystaný model střední třídy od OnePlus, model Nord 6, se poodhaluje v novém úniku informátora, který si říká Yogesh Brar (viz x.com). Ten se zaměřuje především na dostupné konfigurace a předpokládanou cenovou politiku, která má zůstat velmi agresivní.
Podle uniklých údajů dorazí OnePlus Nord 6 ve dvou hlavních verzích, které se budou lišit pouze kapacitou operační paměti. Vnitřní úložiště zůstává pro oba modely shodné. Dočkáme se verzí 256+8 GB a 256+12 GB. Vyšší varianta s 512GB úložištěm se podle tohoto úniku nekoná, což naznačuje snahu výrobce udržet cenu v rozumných hladinách.
Únik rovněž odhalil možnou cenovou hladinu. Předpokládá se, že oproti Nordu 5 dojde ke zdražení, a to zhruba o v přepočtu tisíc korun. Připomeňme si, že Nord 5 loni na českém trhu startoval na 11 990 Kč za verzi 256+8 GB. Pokud s touto variantou a obecně modelem Nord 6 setkáme i na našem trhu, lze očekávat cenu kolem 13 tisíc korun.