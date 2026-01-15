Blankytně modré Redmi Note 15 Pro 5G v redakci. Jak se vám líbí?

V hierarchii nové modelové řady Redmi Note 15 stojí o stupínek pod nejlépe vybaveným modelem Redmi Note 15 Pro+ 5G novinka s označením Redmi Note 15 Pro 5G. Tento model k nám do redakce dorazil v elegantním blankytně modrém provedení, které mu dodává svěží a moderní vzhled, ovšem pozornost si zaslouží také další výbava.
Telefon například disponuje ještě větší baterií než jeho o něco dražší sourozenec s přívlastkem „Plus“. Kapacita 6 580 mAh slibuje nadstandardní výdrž, která by mohla být pádným argumentem pro ty, kteří preferují co nejdelší fungování na jedno nabití. V ve většině dalších klíčových aspektech si je tento model s verzí Note 15 Pro+ 5G velmi podobný a rozhodně nepůsobí jako nějaký „chudý příbuzný“, na kterém by se dělaly výraznější kompromisy.
Z výbavy lze vypíchnout především přítomnost 200Mpx hlavního snímače na zádech s clonou f/1.7 a optickou stabilizací. O multimediální zážitek se zase postará 6,83" AMOLED panel, jenž je proti poškození chráněn sklem Gorilla Glass Victus 2. Výrobce navíc nešetřil ani na celkové odolnosti, novinka se totiž pyšní certifikacemi IP66, IP68, IP69 a dokonce i IP69K. To v praxi znamená, že si poradí nejen s prachem a úplným ponořením do vody, ale i horkou stříkající vodou.
Kde naopak došlo k rozdílu, je čipset. V případe Redmi Note 15 Pro 5G se jedná o čip MediaTek Dimensity 7400-Ultra, který lze kombinovat s až 12 GB RAM a 512GB úložištěm, avšak v základu se jedná o 8 + 256 GB. Také zmíněná baterie, ač křemíková, podporuje nižší 45W nabíjecí výkon.
Co naopak neschází je schopnost využívat eSIM, logicky ani optická čtečka otisků prstů či veškeré AI funkce spojené se systémem HyperOS. Hlavní fotoaparát pak stejně jako u modelu Pro+ doprovází 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv.
Redmi Note 15 Pro 5G se bude nabízet v provedení Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple a Black, a to ve dvou paměťových variantách (8+256 GB a 8+512 GB). Doporučená maloobchodní cena nižší paměťové konfigurace bude 8 999 Kč, vyšší 9 999 Kč. V rámci předobjednávek od 15.1. a v rámci zaváděcí akce, která poběží od 20. ledna do 18. února 2026, budou moci zákazníci také získat slevu, novinka tak bude k dispozici již za 7 499 Kč. V tomto období bude také možné získat zdarma horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L jako dárek za recenzi.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 580 mAh