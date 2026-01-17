mobilenet.cz na sociálních sítích

Rozborka Redmi Note 15 Pro+ 5G odhaluje skutečně promyšlenou a odolnou konstrukci

Ioannis Papadopoulos
1
Rozborka Redmi Note 15 Pro+ 5G odhaluje skutečně promyšlenou a odolnou konstrukci
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Rámečky tvoří polykarbonát, záda jsou ze sklolaminátu
  • Velmi odolný je také displej
  • Co odhalil pohled do útrob zařízení?
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Kde koupitXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB
Koupit od 290 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G přináší do střední třídy nečekanou úroveň odolnosti. Přestože se v hierarchii společnosti Xiaomi nejedná o absolutní vlajkový model, jeho cenovka kolem 11 tisíc Kč (aktuálně navíc podpořená řadou bonusů a dárků) z něj činí zařízení dostupné širokým masám. To, že bude mít novinka zřejmě velký zásah nejen na českém trhu, ale i celosvětově, potvrzuje i její vystoupení na populárním youtubovém kanálu JerryRigEverything. Právě zde byla podrobena klasické, velmi detailní rozborce, která odhalila mnohé zajímavosti.

Hned na úvod přichází na řadu test odolnosti krycího skla. Displej je po všech stranách mírně zaoblený a chrání jej Gorilla Glass Victus 2. V tomto ohledu si novinka vede velmi zdatně – škrábance se začínají objevovat až na 6. stupni a hlubší vrypy na 7. stupni Mohsovy škály tvrdosti. Dodejme, že takto odolné sklo bývá zpravidla výsadou mnohem dražších vlajkových lodí. Rámeček je sice vyroben z polykarbonátu, disponuje však překvapivě kovovými tlačítky, která se poškrábat nepodaří. Z hlediska celkové odolnosti se jedná o poměrně logickou volbu; plastový rám dokáže při pádu lépe vstřebat a rozložit kinetickou energii, čímž může v kritické situaci například zachránit displej před prasknutím.

První pohled na nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, oslní vás vzhledem i výbavou?
Přečtěte si také

První pohled na nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, oslní vás vzhledem i výbavou?

Záda přístroje tvoří sklolaminát, což má zajistit až desetkrát vyšší odolnost proti nárazu ve srovnání s klasickým sklem. Ačkoliv je možné je mechanicky poškrábat, strukturální integrita je vyšší. V našem případě testujeme variantu s veganskou kůží, kdy je sklolaminátový základ překrytý právě tímto materiálem. Kůže je velmi příjemná na dotyk a díky ní telefon v dlani neklouže.

Za zmínku rovněž stojí, že i v případě cíleného poškrábání skla nad plochou optické čtečky otisků prstů dokázal senzor i nadále fungovat bez zaváhání. Samotný pokus o prohnutí zařízení zvládla novinka rovněž na výbornou. Při pohledu do útrob můžeme vidět promyšlenou vnitřní konstrukci: vše je zkrátka vymyšleno tak, aby telefon prakticky nebylo možné ohnout či zlomit. U USB-C konektoru a výdechů reproduktorů lze navíc spatřit speciální těsnění, která zajišťují ochranu dle normy IP69. Celkově vzato, s certifikací SGS a schopností odolat pádům i tryskající horké vodě, nabízí Redmi Note 15 Pro+ skutečně špičkovou odolnost pro každodenní používání bez omezování.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GBPřejít do katalogu

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Rozměry163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh
YouTube (JerryRigEverything),
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Umělá kůže je super!
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze