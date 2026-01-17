Rozborka Redmi Note 15 Pro+ 5G odhaluje skutečně promyšlenou a odolnou konstrukci

Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G přináší do střední třídy nečekanou úroveň odolnosti. Přestože se v hierarchii společnosti Xiaomi nejedná o absolutní vlajkový model, jeho cenovka kolem 11 tisíc Kč (aktuálně navíc podpořená řadou bonusů a dárků) z něj činí zařízení dostupné širokým masám. To, že bude mít novinka zřejmě velký zásah nejen na českém trhu, ale i celosvětově, potvrzuje i její vystoupení na populárním youtubovém kanálu JerryRigEverything. Právě zde byla podrobena klasické, velmi detailní rozborce, která odhalila mnohé zajímavosti.
Hned na úvod přichází na řadu test odolnosti krycího skla. Displej je po všech stranách mírně zaoblený a chrání jej Gorilla Glass Victus 2. V tomto ohledu si novinka vede velmi zdatně – škrábance se začínají objevovat až na 6. stupni a hlubší vrypy na 7. stupni Mohsovy škály tvrdosti. Dodejme, že takto odolné sklo bývá zpravidla výsadou mnohem dražších vlajkových lodí. Rámeček je sice vyroben z polykarbonátu, disponuje však překvapivě kovovými tlačítky, která se poškrábat nepodaří. Z hlediska celkové odolnosti se jedná o poměrně logickou volbu; plastový rám dokáže při pádu lépe vstřebat a rozložit kinetickou energii, čímž může v kritické situaci například zachránit displej před prasknutím.
Záda přístroje tvoří sklolaminát, což má zajistit až desetkrát vyšší odolnost proti nárazu ve srovnání s klasickým sklem. Ačkoliv je možné je mechanicky poškrábat, strukturální integrita je vyšší. V našem případě testujeme variantu s veganskou kůží, kdy je sklolaminátový základ překrytý právě tímto materiálem. Kůže je velmi příjemná na dotyk a díky ní telefon v dlani neklouže.
Za zmínku rovněž stojí, že i v případě cíleného poškrábání skla nad plochou optické čtečky otisků prstů dokázal senzor i nadále fungovat bez zaváhání. Samotný pokus o prohnutí zařízení zvládla novinka rovněž na výbornou. Při pohledu do útrob můžeme vidět promyšlenou vnitřní konstrukci: vše je zkrátka vymyšleno tak, aby telefon prakticky nebylo možné ohnout či zlomit. U USB-C konektoru a výdechů reproduktorů lze navíc spatřit speciální těsnění, která zajišťují ochranu dle normy IP69. Celkově vzato, s certifikací SGS a schopností odolat pádům i tryskající horké vodě, nabízí Redmi Note 15 Pro+ skutečně špičkovou odolnost pro každodenní používání bez omezování.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
