Nové Redmi Note 15 Pro to zkouší troufalou cenou bez podpory 5G

Michal Pavlíček
Fotografie: Xiaomi
  • Telefon vsadil na procesor MediaTek Helio G200 Ultra
  • Lákadlem může být 200megapixelový fotoaparát se stabilizací
  • Dostalo se na mírně zvýšenou odolnost
  • 256GB verze se na českém trhu nabízí za 6 999 Kč

Dnešní telefony už zpravidla mívají podporu sítí 5G. Jde o naprostou samozřejmost, nad kterou už pomalu ani nikdo nepřemýšlí. O to více může překvapit, že se najdou novinky v roce 2026, které sítě 5G nepodporují a co více, nejde o novinku za 2 tisíce korun. Nové Xiaomi Redmi Note 15 Pro totiž vstupuje do poctivé střední třídy, avšak sítě 5G jsou mu cizí. Dokáže i přesto zaujmout?

Vzhledově se jedná o moderní telefon s tělem o tloušťce bezmála 8 milimetrů a hmotností 195 gramů. Konstrukce se chlubí stupněm krytí IP65, což značí odolnost vůči prachu a stříkající vodě. Xiaomi přeci jen mohlo nabídnout o něco více. Na čelní straně je 6,77" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas může dosahovat 3 200 nitů. O ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass Victus 2 a dostalo se dokonce i na čtečku otisků prstů přímo v panelu.

O výkon telefonu se stará procesor MediaTek Helio G200 Ultra společně s 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. O paměťových kartách se výrobce nijak nezmiňuje. Operační systém tvoří Android s nadstavbou HyperOS.

Hlavním lákadlem Redmi Note 15 Pro je fotoaparát. Nabízí 200megapixelový snímač se světelností f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Sekunduje mu 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv s úhlem záběru 120 stupňů. Na přední straně najdete v průstřelu displeje 32megapixelovou selfie kameru.

Mezi další výbavu patří stereo reproduktory, NFC, Bluetooth 5.3 a podpora dvou SIM karet. Velkým lákadlem je baterie s kapacitou 6 500 mAh, která podporuje rychlé 45W drátové nabíjení. V záloze je i 18W reverzní kabelové nabíjení.

Nové Redmi Note 15 Pro bude na českém trhu dostupné v titanové, modré a černé barevné variantě. Prodej bude zahájen 20. ledna a cena je stanovena na 6 999 Kč.

Konstrukce163,2 × 76,3 × 8 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G200 Ultra, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/d, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, 6 999 Kč
