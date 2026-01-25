Test nabíjení Redmi Note 15 Pro+ 5G: jak rychle doplní 6 500mAh baterii 100 W?

Oblast výdrže, potažmo velikosti baterie, je neoddělitelně svázána také s rychlostí nabíjení, které je v dnešní hektické době důležitější než kdy dřív a pro mnoho zákazníků se může jednat o kritérium, kterému věnují obzvláštní pozornost. Lze přitom konstatovat, že takřka již u žádného moderního smartphonu nebudete čekat věčnost a obecným standardem se stala schopnost doplnit cca 50 % během půl hodiny či podobného času. Zároveň je však nutné rozlišovat mezi schopností doplnit např. 4 000mAh baterii za tento čas nebo případ, kdy za stejnou dobu nabijeme na 50 % kapacity baterii o kapacitě např. 6 000 mAh.
V případě nového Redmi Note 15 Pro+ 5G naštěstí v oblasti kapacity baterie a také výkonu nabíjení nenarazíte na žádný kompromis. Novinka totiž oplývá křemíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh a navíc podporou 100W (drátového) nabíjení. Také nedávná rozborka zařízení ukázala důmyslnou konstrukci komponent, které jsou uspořádány tak, aby byl Note 15 Pro+ 5G maximálně odolný. A jelikož je i v dnešní době 100W hodnota nabíjení jedna z nejvyšších na trhu, rozhodli jsme se pro vás změřit, za jak dlouho se novinka nabije v reálných podmínkách.
Zhodnocení: zaslouží pochvalu!
Novinka prokázala schopnost velmi rychle doplnit energii a v kombinaci s velkou baterií s cca 2,5denní až 3denním provozem se tak jedná o excelentní volbu pro všechny náročné uživatele, kteří se nechtějí jakkoliv omezovat, když dojde na používání telefonu z hlediska výdrže. Výhodou je rovněž přítomnost 22,5W reverzního (drátového) nabíjení, což je stále nadprůměrně vysoký výkon. V případě potřeby tak můžete s modelem Note 15 Pro+ 5G bez problémů nabít (takřka) plným výkonem například mnohé iPhony.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh