mobilenet.cz na sociálních sítích

Test nabíjení Redmi Note 15 Pro+ 5G: jak rychle doplní 6 500mAh baterii 100 W?

Ioannis Papadopoulos
Test nabíjení Redmi Note 15 Pro+ 5G: jak rychle doplní 6 500mAh baterii 100 W?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Výrobce nasadil křemíkovou technologii, i díky tomu jsme se dočkali obří kapacity 6 500 mAh
  • Nezapomnělo se však ani na špičkový nabíjecí výkon, navíc podpořený i nadprůměrným výkonem reverzního nabíjení
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Kde koupitXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB
Koupit od 290 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Oblast výdrže, potažmo velikosti baterie, je neoddělitelně svázána také s rychlostí nabíjení, které je v dnešní hektické době důležitější než kdy dřív a pro mnoho zákazníků se může jednat o kritérium, kterému věnují obzvláštní pozornost. Lze přitom konstatovat, že takřka již u žádného moderního smartphonu nebudete čekat věčnost a obecným standardem se stala schopnost doplnit cca 50 % během půl hodiny či podobného času. Zároveň je však nutné rozlišovat mezi schopností doplnit např. 4 000mAh baterii za tento čas nebo případ, kdy za stejnou dobu nabijeme na 50 % kapacity baterii o kapacitě např. 6 000 mAh.

První pohled na nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, oslní vás vzhledem i výbavou?
Přečtěte si také

První pohled na nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, oslní vás vzhledem i výbavou?

V případě nového Redmi Note 15 Pro+ 5G naštěstí v oblasti kapacity baterie a také výkonu nabíjení nenarazíte na žádný kompromis. Novinka totiž oplývá křemíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh a navíc podporou 100W (drátového) nabíjení. Také nedávná rozborka zařízení ukázala důmyslnou konstrukci komponent, které jsou uspořádány tak, aby byl Note 15 Pro+ 5G maximálně odolný. A jelikož je i v dnešní době 100W hodnota nabíjení jedna z nejvyšších na trhu, rozhodli jsme se pro vás změřit, za jak dlouho se novinka nabije v reálných podmínkách.


Zhodnocení: zaslouží pochvalu!

Novinka prokázala schopnost velmi rychle doplnit energii a v kombinaci s velkou baterií s cca 2,5denní až 3denním provozem se tak jedná o excelentní volbu pro všechny náročné uživatele, kteří se nechtějí jakkoliv omezovat, když dojde na používání telefonu z hlediska výdrže. Výhodou je rovněž přítomnost 22,5W reverzního (drátového) nabíjení, což je stále nadprůměrně vysoký výkon. V případě potřeby tak můžete s modelem Note 15 Pro+ 5G bez problémů nabít (takřka) plným výkonem například mnohé iPhony.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GBPřejít do katalogu

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Rozměry163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze