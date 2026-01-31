Fototest Redmi Note 15 Pro+ 5G: 200Mpx „pozlátko“, nebo parťák do každé situace?

Řada Redmi Note 15 dorazila stejně jako předchozí generace v zastoupení několika modelů, z nichž ten nejvyšší nese označení Note 15 Pro+ 5G. Poté, co jsme se vedle prvních dojmů podrobně věnovali jeho na danou třídu nadprůměrné odolnosti, se nyní zaměříme na fotoaparát. Novinka se chlubí 200Mpx primárním snímačem, který slibuje solidní kvalitu snímků. Jak se mu to daří v praxi?
Redmi Note 12 Pro+
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|200 Mpx
|8 Mpx
|32 Mpx
|Clona
|f/1.7
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,4"
|1/4"
|1/3,0"
|Označení snímače
|Samsung ISOCELL S5KHPE
|OmniVision OV08F10
|OmniVision OV32D40
|Velikost pixelů
|0,56 µm
|1,12 µm
|1,0 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|23 mm
|120°
|? mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|fixní ostření
|fixní ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
Pokud se ohlédneme do minulosti, snadno zjistíme, že 200Mpx snímače má výrobce u této modelové řady v oblibě, stejně jako 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon jsme proto otestovali v rozmanitých světelných podmínkách na různých typech scén – od přírody a architektury přes snímky v umělém osvětlení až po portréty. Stejně jako u konkurence platí, že za denního světla pořídíte velmi zdařilé fotografie, které jsou s ohledem na cenu a výbavu až lehce nadprůměrné. Hlavní snímač produkuje detailní záběry a překvapivě použitelný je i digitální zoom. Při vyšším přiblížení se sice detaily slévají (patrné je to zejména u zeleně) a kresba měkne, pro občasné použití je však výsledek zcela dostatečný. Pokud nemáte přehnaná očekávání, může vás v určitých situacích dokonce mile překvapit i 30násobný zoom.
Silnou stránkou je také líbivé barevné podání, slušný kontrast a spolehlivá expozice. Ultraširokoúhlý objektiv potěší konzistentními barvami a vyloženě nezklame ani v noci, kdy jsou fotky sice měkčí, ale stále použitelné. Hlavní snímač pak i ve zhoršeném světle podává výkony, za které by se nemusely stydět ani dražší přístroje. Nemusíte se tak bát šumu ani ztráty detailů, což ostatně dokazuje snímek u areálu Dock. Selfie kamerka je pak pouze průměrná, ale pro občasné příznivce selfies dostačující. Celkově je hlavním „tahounem“ primární snímač, který nabídne velmi solidní kvalitu snímků.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh