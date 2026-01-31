Zaostřeno na odolnost: Redmi Note 15 Pro+ 5G přežije skoro vše a má na to certifikaci

Zvýšená odolnost dle certifikace IP je dnes standardem takřka v jakékoliv cenové kategorii a platí, že i ty nejlevnější smartphony nějakou tou IP disponují. Dokonce i donedávna vlajková ochrana IP68 již byla překonána ochranou IP69, která ochrání nejen proti potopení pod vodu, ale také proti stříkající horké vodě pod tlakem. Kdo by tak snad chtěl dezinfikovat svůj smartphone v myčce, což rozhodně nelze doporučit, teoreticky by mohl.
Zdá se však, že jen ochranou IP to nekončí a nastupují nové indikátory toho, že máte čest se skutečně odolným zařízením. Jedním z nich je například hodnocení SGS či speciální test odolnosti vůči pádům. Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G pak exceluje i v tomto ohledu, neboť má ochranu IP66/IP68/IP69/IP69K, ale také rovnou pětihvězdičkové hodnocení SGS a je testováno na to, aby odolalo pádům z výšky 2,5 metru.
Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G navzdory tomu, jak je odolné, navíc potěší i povedeným designem. Testované provedení s veganskou kůží se vzhledem a úrovní zpracování vyrovná i dražším zařízením. Jmenovitě lze pochválit absenci extravagantního fotomodulu. V tomto případě je navíc pěkně vycentrovaný a nezpůsobuje divoké kývání na rovných površích. Veganská kůže je také velmi příjemná na dotek a například nyní v zimě je praktická i v tom ohledu, že v dlani tolik neklouže.
Odolnost novinky nekončí pouze u konstrukce, ale je patrná také u obrazovky. Povedený velký displej s tenkými rámečky je osazen sklem Gorilla Glass Victus 2, které vídáme u regulérních vlajkových modelů s násobně vyšší cenovkou. Obrazovka je navíc chráněna fólií nainstalovanou přímo z výroby.
Při detailním pohledu na boky zařízení si lze všimnout také absence anténních předělů, což značí přítomnost rámečků z plastového/kompozitního materiálu, nikoliv kovu. Ve výsledku se však vzhledem k extrémní odolnosti jedná o správné řešení: při pádu (např. z testované výšky 2,5 metru) totiž dojde k lepšímu rozprostření/absorpci kinetických sil. Zatímco u telefonu s kovovým rámečkem by tak při dopadu na roh rámu téměř s jistotou došlo k prasknutí skla, v případě Redmi Note 15 Pro+ 5G jsou šance na prasknutí násobně nižší, neboť náraz do velké míry vstřebá samotný rám.
Stran samotné voděodolnosti neschází ani certifikace od TÜV, přičemž se výrobce chlubí tím, že konkrétně 17 komponentám se dostalo speciálního utěsnění, navíc telefon prošel komplexními testy voděodolnosti. O to, že se v rámci odolnosti samozřejmě myslelo i na uspořádání vnitřní konstrukce, respektive uložení jednotlivých součástek, pak svědčí i video na youtubovém kanálu JerryRigEverything, kde novinka obstála na výbornou a dostala pochvalu.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
