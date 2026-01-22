Vybrali jsme TOP 5 vlastností nového Redmi Note 15 Pro 5G

Už nějakou dobu v redakci testujeme novinky společnosti Xiaomi – modely Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro 5G. Oba telefony se chlubí velmi slušnou funkční výbavou za rozumnou cenu, přičemž u modelu Redmi Note 15 Pro+ 5G jsme se už zaměřili na jeho odolnost a rychlost nabíjení.
Dnes se podíváme na zoubek modelu Redmi Note 15 Pro 5G, u kterého se zaměřím na 5 nejdůležitějších vlastností, které by vás mohly přesvědčit ke koupi. Proč? Protože si to Redmi Note 15 Pro 5G zkrátka zaslouží.
Odolné tělo
Redmi Note 15 Pro 5G je odolný telefon, a to i přesto, že tak na první pohled nevypadá. Chlubí se zvýšenou odolností, certifikace SGS udává, že je zařízení odolné vůči ohýbání, pádům a drtivému tlaku, přičemž pády zvládne až z výšky 2,5 metru – to jsou hodnoty, kterými se běžně chlubí výrobci odolných krytů, ovšem Redmi toto zvládá bez doplňkové ochrany. I obrazovka je odolná vůči nárazům a poškrábání, a to díky nasazení ochranného skla Gorilla Glass Victus 2. To ale není vše – díky technologii Wet Touch Technology 2.0 inteligentně detekuje vodu, olej, pěnu, pot a další, následně zajišťuje plynulejší a citlivější dotykové ovládání.
Rámeček zařízení je vyztužený hliníkovou slitinou a základní deska je speciálně zesílená. Redmi se chlubí certifikací IP66/IP68, což znamená, že mu nebude vadit ani pád do vody nebo do písku, což se bude hodit zejména při letních radovánkách u bazénu nebo třeba u moře. Redmi deklaruje, že voděodolnost bude dlouhodobá a neskončí prvním pádem na zem – díky 17 speciálně utěsněným součástem a komplexním testům odolnosti proti vodě (TÜV Smartphone Water-resistant Endurance Certification) zaručuje Redmi Note 15 Pro 5G skutečnou a dlouhodobou voděodolnost. Zbytek vody a prachu z reproduktoru poté odstraníte snadno díky vysokofrekvenčním vibracím.
Křemík-uhlíková baterie
Redmi Note 15 Pro 5G nabídne obrovskou baterii s kapacitou 6 580 mAh, což je vskutku úctyhodná hodnota, která zaručuje dlouhou výdrž. Redmi udává, že se můžete těšit na pohodlnou dvoudenní výdrž baterie, až 27 hodin přehrávání videa a až 108 hodin přehrávání hudby. Baterie má vysokou energetickou hustotu a v kombinaci s vícestupňovou ochranou při nabíjení má zaručenu až 6letou životnost bez výrazného poklesu kapacity.
Redmi je odolné, a tak výdrž demonstruje i v nepříznivých podmínkách – například při -20 °C dokáže přehrávat video až po dobu 20 hodin nebo zvládne až 32 hodin volání. To se hodí například při dovolené na horách, kde mnohé konkurenční značky s běžnými články stávkují.
Zmínit rovněž musíme rychlé kabelové nabíjení výkonem 45 W. To ale není vše – Redmi Note 15 Pro 5G může posloužit i jako powerbanka, protože nabízí 22,5W reverzní nabíjení, čili bez problému dobije i na výkon náročný smartphone.
Fotoaparát, který byste nečekali
Xiaomi se snaží dokázat, že ani u modelové řady Redmi se nemusíte obávat nekvalitních snímačů – Note 15 Pro 5G se totiž pyšní hlavním 200Mpx snímačem se světelností ƒ/1.7, kterému navíc nechybí OIS. Jeden objektiv nabízí až 5 ohniskových vzdáleností (1×, 1,2×, 1,5×, 2× a 4×), a to bez výrazné ztráty kvality, takže funguje i jako teleobjektiv. Nechybí dokonce ani 8Mpx ultraširokoúhlý snímač se světelností ƒ/2.2.
Kvalitnějším výsledkům samozřejmě dopomáhá i AI. Xiaomi se zaměřilo i na portréty, které jsou ještě kvalitnější, navíc s možností využít AI Film Camera efektů. AI proniká i do následné úpravy fotografií – můžete například zkrášlovat pleť, odstranit odlesky nebo vylepšit jas.
Displej, který si zamilujete
Redmi Note 15 Pro 5G se rozhodně nemusí stydět ani za svůj displej. Nabízí 6,83" AMOLED panel s 1,5K rozlišením (2 772 × 1 280 px), ve špičce zvládá jas až 3 200 nitů a pochopitelně i 120Hz snímkovací frekvenci. Samozřejmostí je podpora HDR10+, Dolby Vision a Vivid HDR, v displeji se rovněž nachází rychlá čtečka otisků prstů. I tentokrát nechybí certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light na hardwarové úrovni, která se stará o váš zrak.
Výkonem to nekončí
Xiaomi nasadilo výkonný procesor MediaTek Dimensity 7400-Ultra, který je vyroben 4nm výrobní technologií, k dispozici je i grafický akcelerátor Mali-G615. Existují přitom dvě paměťové varianty, konkrétně 8 GB + 256 GB a 8 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS2.2). Jak už je u Xiaomi zvykem, můžete počítat s rozšířením paměti RAM, kterou si vezme z interní paměti a celkově tak zvýší výkon při náročnějších úkolech.
Z další výbavy zaujme Xiaomi Offline Communication pro off-line komunikaci napříč nejnovějšími zařízeními z ekosystému Xiaomi, samozřejmostí jsou pak funkce jako NFC, infračervený port pro ovládání blízké elektroniky či AI funkce od Googlu – těšit se tak můžete jak na Gemini, tak také na hledání pomocí vizuální podobnosti. Samozřejmostí je i ovládání chytré domácnosti skrze Google Home a Google Gemini, a to i v českém jazyce. Třešničkou na dortu je pak už jen přítomnost stereo reproduktorů, které zvládnou navýšení hlasitosti až o 400 %, takže bez problému zastoupí i menší externí reproduktor.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 512 GB
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 580 mAh
