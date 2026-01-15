První pohled na nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, oslní vás vzhledem i výbavou?

Společnost Xiaomi dnes uvedla hned několik novinek z populární řady Redmi Note, na jejichž pomyslném vrcholu stojí model Redmi Note 15 Pro+ 5G. Novinka se vyznačuje nasazením velké baterie a kvalitního displeje, ale také povedeným vzhledem.
V samotném balení najdeme to, na co jsme od tohoto výrobce zvyklí. Nad rámec datového/nabíjecího kabelu, který je stále typu USB-C/USB-A, tak najdeme také povedené silikonové pouzdro tmavě šedé barvy, které působí decentně a telefonu poskytne ochranu před poškrábáním či pády.
Poničit design Redmi Note 15 Pro+ 5G by přitom nepochybně byla škoda, i když se na jednu stranu nabízí se jím patřičně pochlubit. V dané cenové kategorii se totiž podle našeho názoru jedná o velmi líbivé zařízení. Kožená záda (samozřejmě z veganské kůže) působí na dotyk velmi příjemně a poskytují také jistý úchop, takže zařízení v dlani neklouže. Líbí se nám také vycentrovaný fotomodul. Zlí jazykové jej jistě počastují přirovnáním ke kuchyňskému spotřebiči, přesto se podle nás jedná o povedenou volbu. Telefon se díky umístění modulu na rovném povrchu příliš nehoupe.
Za zmínku stojí také vysoce odolná konstrukce, jež se může chlubit certifikací SGS Premium Performance Certification stejně jako IP66/IP68/IP69/IP69K. Novinka tak působí bytelně a měla by bez problémů ustát pády z výšky až 2,5 metru. Navíc nechybí ani prémiové sklo Gorilla Glass Victus 2.
Redmi Note 15 Pro+ 5G dále zaujme například velkou 6 500mAh křemíkovou baterii, kde výrobce deklaruje 10% obsah SiC. V kombinaci s podporou 100W nabíjení je tak již nyní jasné, že se máme čest s telefonem, který zvládne na plné nabití minimálně dva dny, avšak o tom, zdali nepokoří i metu třídenní, se přesvědčíme až během testování.
Novinka nezklame ani v ostatních oblastech: na zádech sídlí primární 200Mpx snímač s clonou f/1.7, o výkon se stará Snapdragon 7s Gen 4 a displej má uhlopříčku 6,83" i vysokou jemnost 447 PPI. Jak si můžete sami všimnout, jedná se zaoblený displej vybavený optickou čtečkou otisků prstů. Již brzy se můžete těšit na další obsah spojený s novinkou, která bude dostupná v barevných variantách Mocha Brown, Glacier Blue a Black a ve dvou paměťových konfiguracích (8+256 GB, 12+512 GB).
Doporučená cena varianty 8+256 GB činí 10 999 Kč a varianta 12+512 GB bude k dispozici za 12 499 Kč. V rámci předobjednávek od 15.1. a v rámci zaváděcí akce, která poběží od 20. ledna do 18. února 2026, však budou moci zákazníci ušetřit při koupi mobilního telefonu ušetřit 2 000 Kč, Redmi Note 15 Pro+ tak bude stát 10 499 Kč (12+512). Navíc v tomto období bude také možné získat zdarma horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L jako dárek za recenzi jedné z novinek Redmi Note 15 Pro+ a Redmi Note 15 Pro.
Na mp.cz/redminote15 si můžete cenu novinek srazit až o 2 000 Kč a k vybraným modelům získáte i horkovzdušnou fritézu zcela zdarma jako dárek za recenzi. Pro studenty je navíc připravená 7% ISIC sleva.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
