Bezkontaktní platby s telefony Huawei bez GMS? Není problém, máte na výběr

Od uvalení sankcí na čínskou společnost Huawei se uživatelé jejích nejnovějších smartphonů museli smířit, kromě odstavení aplikací od Googlu, také s odstavením mobilních plateb skrze NFC. Čip pochopitelně nikam nezmizel, ale právě kvůli absenci Google služeb byla zablokována aplikace Google Pay, která slouží pro bezkontaktní platby. Naštěstí se situace počínaje říjnem letošního roku změnila – nově tak i uživatelé zařízení Huawei/Honor bez Google služeb mohou bezkontaktně platit. Jak?

Pomocí fintechu Curve, podobně jako to zvládá Xiaomi Mi Band 6 NFC. Curve je platební karta a zároveň ekosystém, díky kterému si pod jeden účet můžete přidružit karty téměř všech bank, včetně těch tuzemských. V aplikaci si následně vyberete, jakou kartou se má daná útrata zaplatit. Pokud uděláte chybu a zaplatíte kartou, kterou jste nechtěli, máte možnost platbu přesměrovat, a to až 30 dnů zpětně.

Čekáte nějaké „ale“? Nemusíte. Existují sice určité limity u účtu zdarma, ovšem placené položky navíc se týkají jen směny měn. Curve podobně jako Revolut nabízí výhodné nákupy v zahraničí vzhledem k výhodnému kurzu, ovšem pokud budete platit kartou vedenou v českých korunách a platit budete opět v CZK, k žádné směně nedojde a limity se vás netýkají, pouze denní omezení plateb na 60 000 Kč, což většině bohatě postačí. Navíc získáte možnost výběrů z bankomatů kdekoli na světě až do výše 6 000 Kč. Podrobně jsme se fintechu Curve věnovali v samostatné recenzi. Ač se některé drobnosti za tu dobu změnily, hlavní výhody zůstávají.

Aktivace a placení

Budeme předpokládat, že kartu Curve už máte, pokud ne, snadno si ji můžete objednat a během pár dnů ji dostanete do své schránky. Pokud chcete pomoci s aktivací karty a nahráním dalších karet, které vlastníte, odkážeme vás na naši recenzi. Následně stačí ověřit, že vaše zařízení podporuje NFC. Pokud ano, v AppGallery vyhledáte aplikaci Curve a nainstalujete. Po ověření se telefon zeptá, zda chcete metodu Curve nastavit jako primární – odkliknete a je hotovo.

Postup nastavení Curve Pay na Huawei nova 9

Placení probíhá snadno, jak jsme si ověřili na testovacím zařízení Huawei nova 9. Telefon stačí odemknout a přiložit k terminálu. Protože dochází k aktivaci primární metody placení, automaticky se platba uhradí metodou Curve a vámi vybranou kartou, kterou máte v aplikaci vybranou.

Alternativa? Existuje!

Výhoda Curve je jasná, můžete platit prakticky libovolnou kartou, kterou si do aplikace nahrajete, tedy klidně kartou Visa od České Spořitelny nebo kartou Mastercard vydanou mBank. Stejně tak není problém přidat kartu fintechů Revolut či Twisto, ovšem opět jen skrze Curve jako prostředníka.

Klienti Raiffeisenbank mohou využít aplikaci RaiPay

Pokud jste klienti Raiffeisenbank a jinou banku ani nemáte, můžete si stáhnout aplikaci RaiPay a platit přímo aplikací této bankovní instituce. I tuto aplikaci již naleznete v AppGallery.

Předpoklady pro aktivaci

Placení jsme takto vyzkoušeli na několika místech, včetně plateb nad 500 Kč. V jednom případě po nás telefon vyžadoval, abychom nákup potvrdili v aplikaci. Šlo o starší terminál v menším obchodě. Stačilo potvrdit čtyřmístným PINem (pro vstup do aplikace) a následně mobil znovu přiložit. Ani v jednom případě se nám nestalo, že by byla platba zamítnutá. Jednou po nás byl požadován PIN přímo terminálem, v takovém případě stačilo zadat PIN k plastové kartě. Ve zbylých případech (částky do 500 i nad 500 Kč) proběhla platba automaticky, bez nutnosti cokoli potvrzovat. Vždy je jen potřeba, aby byl smartphone odemknutý.

Závěr: konečně

Huawei vcelku elegantně vyřešil problém s absencí Google Pay. Curve Pay je alternativa, která navíc skrývá benefit v podobě možnosti přidat více karet. Potěší i velmi výhodná směna měn, pokud nakupujete v zahraničí nebo ze zahraničních e-shopů. Částka se poté téměř rovná kurzu, který stanovuje ČNB a k tomu se málokdy přiblížíte, pokud platíte kartou běžných tuzemských bank.

Pokud si kartu Curve pořizovat nechcete (i přestože je její provoz zdarma), existuje alternativa v podobě aplikace RaiPay. Využít ji mohou stávající klienti Raiffeisenbank, případně si u této bankovní instituce můžete zřídit účet.