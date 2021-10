Po delší odmlce přináší Huawei na trh zbrusu nový model nova 9, který zaujme 120Hz displejem, 50Mpx hlavní kamerou nebo rychlým 66W nabíjením. Navrátí čínskému výrobci zašlou slávu na českém trhu s chytrými telefony?

Huawei nova 9 se chce zalíbit nejen designem, ale také výkonným hardwarem v čele s dobře známým Snapdragonem 778G nebo 8 GB RAM. Jaké jsou mé zkušenosti z používání novinky od Huawei?

Huawei nova 9 – videorecenze

Technické parametry Huawei nova 9 Kompletní specifikace Konstrukce 160 × 73,7 × 7,8 mm , 175 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 6,57" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 778G , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 642L Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 4 300 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 12 999 Kč

Obsah balení: výkonný adaptér součástí

Obsah balení se naštěstí neinspiroval trendem, který odstartoval Apple. V krabičce tak najdeme kromě mobilu a kabelu (typu USB-A/USB-C) rovněž výkonný 66W adaptér a dokonce i ochranné silikonové pouzdro. Nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám bohatý obsah balení

Konstrukční zpracování: svěží design nejen pro mladé

Ať si každý říká co chce, i ve světě elektroniky na vzhledu záleží a nova 9 je zářným příkladem toho, že i matná záda mohou mít šmrnc a vypadat skvěle. Testované provedení „Starry Blue“ se zkrátka povedlo, což mi dalo párkrát najevo i mé okolí. Telefon se díky zaobleným bokům příjemně drží a fyzická ovládací tlačítka jsou v ideální výšce, přičemž kolébka hlasitosti i vypínací tlačítko sídlí klasicky na pravém boku.

Hlavní pozornost na sebe však pochopitelně strhávají záda s výrazným fotomodulem a povedeným logem nova, které má symbolizovat chlapce a dívku. Huawei nova 9 má ostatně cílit primárně na mladší generaci uživatelů TikToku a podobných sociálních sítí. Zařízení však rozhodně nepůsobí nijak „dětsky“. Kvalita zpracování je na vysoké úrovni, nikde nic nevrže ani se neprohýbá, rámeček je plastový (ačkoliv na první pohled působí jako hliník) a záda z pískovaného skla.

Do slotu se vejdou dvě nanoSIM karty.

Design se tedy opravdu povedl, ale co zvýšená odolnost? Výrobce bohužel neuvádí žádnou certifikaci zvýšené odolnosti, ale minimálně nějaká základní ochrana by zde vzhledem k silikonové krytce šuplíčku SIM slotu měla být. Do slotu mimochodem můžete vměstnat maximálně dvě nanoSIM karty, podporu paměťových karet však telefon nemá, a to ani proprietárních nanoSD od Huawei.

Líbilo se nám líbivý design

kvalitní zpracování

příjemně se drží

Nelíbilo se nám oficiálně bez zvýšené odolnosti

slot pouze na dvě nanoSIM karty

Displej: zaoblený 120Hz OLED

Pokud vás zamrzela (oficiální) absence zvýšené odolnosti, jistě vám spraví chuť displej. Výrobce nasadil velmi pěkný 6,57palcový OLED Full HD+ panel s podporou 120Hz obnovovací frekvence, díky které působí vše plynuleji. Zvolit si můžete 60 a 120 Hz, případně aktivovat automatickou změnu obnovovací frekvence (mezi 60 a 120 Hz) dle potřeby. Dokonce nechybí ani podpora vykreslení obsahu v HDR10, schopnost zobrazit až miliardu barev nebo z výroby předinstalovaná ochranná fólie. O ochranném skle typu Gorilla Glass však výrobce neinformuje.

Pokud vám nevadí zaoblené displeje, bude se vám displej novy 9 líbit. Zaoblení je dle mého tak akorát. Telefon má navíc opravdu velmi pěkně zpracovaný režim Always-On s širokými možnostmi nastavení. V neposlední řadě stojí za vyzdvižení naprosto dostačující maximální jas pro používání venku i za slunečného dne. Snad jen optická čtečka otisků prstů, která funguje bleskurychle, by nemusela být až tak blízko spodnímu rámečku.

Líbilo se nám povedený OLED panel s elegantním zaoblením

120Hz obnovovací frekvence a podpora HDR10

bleskurychlá čtečka otisků prstů

propracovaný režim Always-On

Nelíbilo se nám oficiálně bez odolného skla

čtečka by mohla být výše

Zvuk: proč jen jeden?

Kousek od slotu pro dvojici nanoSIM karet je mřížka hlasitého reproduktoru, který je bohužel pouze jeden, avšak dokáže zprostředkovat solidní kvalitu reprodukce po stránce basů, středů, výšek i hlasitosti. Problém jsem neměl ani s kvalitou telefonních hovorů.

Líbilo se nám slušná zvuková kvalita

Nelíbilo se nám pouze jeden hlasitý reproduktor

Výkon hardwaru: zcela dostačující

Vzhledem k americkým sankcím si u novy 9 sítě 5G neužijete, telefon pohání 4G verze Snapdragonu 778G, což se však nijak negativně nepodepsalo na výkonu, který je více než dostačující. I díky přítomnosti 8 GB RAM se mi ani jednou nestalo, že by se mobil „zadýchal“ či jakkoliv zpomalil. Dostatek výkonu ostatně potvrzují i výsledky z testu Geekbench, podle kterého je nova 9 zhruba stejně výkonná jako Samsung Galaxy Note20 Ultra s Exynosem 990. Škoda jen již zmíněné absence slotu pro paměťovou kartu, což znamená, že si budete muset vystačit s integrovaným 128GB úložištěm, respektive se spolehnout na cloud.

Líbilo se nám dostatečně výkonný procesor

Nelíbilo se nám chybí větší úložiště či slot pro paměťovou kartu

Výdrž baterie: rychlé nabíjení přijde vhod

Jak je na tom nova 9 s výdrží? Z mých zkušeností se můžete bezpečně spolehnout na minimálně jednodenní výdrž, při šetrnějším používání i delší. Baterii o kapacitě 4 300 mAh pak můžete nabít výkonem až 66 W pomocí dodávaného adaptéru. Za zhruba půl hodinky se přitom můžete dostat z 0 na 70 %, což není vůbec špatné.

Zamrzí však absence bezdrátového nabíjení, které by u smartphonu za 13 tisíc již korun mohlo být přítomno, viz například iPhone SE (2020).

Líbilo se nám 66W nabíjení

slušná výdrž

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: bez 5G, zato s Wi-Fi 6

Absenci 5G vám možná vynahradí podpora Bluetooth 5.2 či moderní Wi-Fi 6. Ve výbavě dále najdeme NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo či QZSS.

Líbilo se nám vyjma chybějícího 5G bezproblémová konektivita

Nelíbilo se nám absence 5G zamrzí

Fotoaparát: 50Mpx senzor RYYB

Pomyslným jazýčkem vah může být pro spoustu potenciálních zákazníků fotovýbava, která čítá 50Mpx snímač (bez OIS), 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 2Mpx bokeh senzor a 2Mpx makro kamerku. Hlavní senzor o velikosti 1/1,56" je přitom typu RYYB, což znamená, že by měl být schopen zachytit až o 40 % více světla než RGGB. Díky tomu jsou výrazněji prosvětlené noční snímky, přiznám se však, že jsem čekal ještě o něco lepší výsledky. Noční režim obvykle vyprodukuje sytě nažloutlé snímky, což nevypadá moc hezky (a neodpovídá to realitě). Hlavním paradoxem je však fakt, že telefon fotí za zhoršených světelných podmínek lépe bez aktivovaného nočního režimu. Vůbec tak nevadí, že ultraširoúkohlý objektiv noční režim nepodporuje.

50Mpx snímač 8Mpx makro objektiv 2Mpx ultraširokoúhlý objektiv 2Mpx selfie kamerka 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.9 f/2.2 f/2.4 f/2.4 f/2.0 Velikost senzoru 1/1,56" ?" ?" ?" ?" Ohnisko 23mm ?mm ?mm ?mm ?mm Stabilizace bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS bez OIS Typ ostření PDAF fixní fixní fixní fixní

Lépe si tedy fotoaparát rozhodně vede, když má dostatek světla. Těšit se můžete na snímky líbivě působící na první pohled. Mají pěkné barvy a obvykle i správně nastavenou expozici. Jestliže si budete obrázky prohlížet primárně na malé obrazovce telefonu, pravděpodobně budete spokojeni i s úrovní detailů. Při prohlížení na větší obrazovce (monitoru počítače) lze však vidět, že má smartphone tendenci často slévat detaily dohromady, místy tak obrázek připomíná spíše olejomalbu. Patrné je to hlavně u ultraširokoúhlého objektivu. Překvapil mě také barevný nádech, který je hlavně u ultraširokoúhlého objektivu spíše do žluto-zelené, z hlavního snímače jsou fotky zase často spíše modro-zelené.

Snímače pro bokeh a makro jsou zde klasicky spíše do počtu, ale potěší alespoň možnost 4K záznamu při 30 snímcích za sekundu, která je dostupná i u 32Mpx čelní kamerky. Ta nefotí špatně, ale občas nedokáže přesně zaostřit na obličej. Zařízení má kromě toho celou řadu dalších režimů, jako je focení v 50Mpx nativním rozlišení, vlogovací režim a další. Kladně hodnotím rovněž samotnou fotoaplikaci, která je zpracována přehledně a reaguje velmi svižně.

Huawei nova 9 4K 30 FPS ultraširokoúhlý objektiv

Huawei nova 9 4K 30 FPS

Huawei nova 9 režim vlog

Huawei nova 9 4K 30 FPS selfie kamerka

Líbilo se nám velký 50Mpx senzor

povedené denní snímky

vlogovací režim a další

slušná kvalita videa

svižná a přehledná fotoaplikace

Nelíbilo se nám neuspokojivý noční režim

zbytečné 2Mpx senzory

chybí OIS

Software: když se chce, všechno jde

Huawei nova9 je však zajímavá nejen hardwarem, ale také operačním systémem, kterým má být Android, nikoliv HarmonyOS. Jedinou indicií, že se jedná o Android (verze 11) nabízí aplikace Geekbench. Výrobce nám oficiálně potvrdil, že systém využívá AOSP. V telefonu také najdeme nadstavbu EMUI 12.0.1.155, která místy připomíná klasický Android a rozdělením ovládacího centra a notifikační lišty zase iOS. V systému se navíc nachází i Zařízení+, což je překlad SuperDevice z HarmonyOS, který jsem však nemohl vyzkoušet.

Celý systém každopádně využívá HSM Core, což znamená, že najdete v telefonu také AppGallery, která se neustále rozrůstá. V ní jsou dostupné například bankovní aplikace od Komerční banky, Fitify, nově také Curve pro placení, ale samozřejmě je velmi pravděpodobné, že vám některé aplikace (například YouTube nebo Google Mapy) budou scházet. Huawei to částečně řeší skrze Petal Search, který vás odkáže na stránky, kde si stáhnete APK, ale nefunguje vždy na 100 %. Každopádně populární aplikace jako Netflix, Spotify, Telegram nebo TikTok do telefonu dostanete. Pokud byste prahli po kompletní podpoře aplikací od Googlu (YouTube, Google Mapy, Gmail apod.), existuje extrémně jednoduché řešení v podobě speciální aplikace GSpace. Ta vám vše toto umožní. Jedním dechem dodám, že se nejedná o oficiální způsob, který by Huawei „posvětil“, ale nic vám nebrání takto sankce USA obejít a užívat si aplikace od Googlu.

Líbilo se nám rostoucí zásoba aplikací v AppGallery

možnost, jak problémy spojené se sankcemi obejít (GSpace)

svižný chod systému

Zhodnocení

Pokud toužíte po zahnutém 120Hz OLED panelu se spolehlivou čtečkou otisků prstů, rychlém nabíjení či elegantním designu, rozhodně dejte nově 9 šanci. Problémy softwarového rázu můžete při troše snahy odbourat instalací GSpace (přestože se nejedná o oficiálně „posvěceným“ postupem od Huawei), který umožní naprosto bez problémů používat aplikace od Googlu.

Konkurence

Jestliže hledáte telefon se stereo reproduktory, konzistentním barevným podáním z hlavního i ultraširokoúhlého snímače nebo třeba zvýšenou odolností, dejte šanci například Galaxy A52s od Samsungu.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A52s 5G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh

Zajímavou alternativou může být i Google Pixel 4a, který nabídne dlouhou softwarovou podporu i kvalitní fotoaparát.

Přejít do katalogu Google Pixel 4a Rozměry 144 × 69,4 × 8,2 mm , 143 g Displej OLED, 5,8" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 12,2 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 730G , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 3 140 mAh Kč

Příznivci Xiaomi mohou vyzkoušet Xiaomi 11T se 108Mpx fotoaparátem, rychlým nabíjením a velkým AMOLED displejem.

Přejít do katalogu Xiaomi 11T 256+8 GB Rozměry 164,1 × 76,9 × 8,8 mm , 204 g Displej Super AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1200 , 1×3 GHz + 3×2,6 GHz + 4×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:36 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz