Baterie Honoru X9d probudí závist u leckterého tabletu. Potěší i vysoká odolnost

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Honor
  • Baterie v novém mobilu oslňuje kapacitou 8 300 mAh
  • Podporováno je 66W drátové i bezdrátové nabíjení
  • Telefon plní stupně krytí IP68 a IP69 a je odolný proti vodě a prachu

Honor patří mezi výrobce, kteří se snaží do vybraných telefonů dávat baterie s nadprůměrnou kapacitou. Důkazem je i další oficiálně představená novinka zvaná X9d (viz honor.com). Ta se se pyšní baterií s kapacitou 8 300 mAh. To je dokonce ještě o 300 mAh více , než kolik nabízí na jaře představený Honor Power. Dočerpání energie probíhá výhradně drátově výkonem maximálně 66 W.

Honor X9d

Z další výbavy je třeba zmínit 6,79" AMOLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 6 000 nitů. O pohon mobilu se stará procesor Snapdragon 6 Gen 4 v základu s 12GB operační pamětí. V případě úložiště lze volit mezi 256 GB a 512 GB. Zamrzí, že Honor nasazuje starší Android 15 a nadstavbu MagicOS 9.0.

Situace u fotoaparátů bohužel příliš lichotivá není. Hlavní snímač se 108 megapixely a optickou stabilizací obrazu by však neměl zklamat. Sekundární ultraširokoúhlý objektiv však již zklame nízkým 5megapixelovým rozlišením. Čelní kamerka má pak 16megapixelové rozlišení. V další výbavě figuruje zvýšená odolnost, a to stupně krytí IP68 a IP69K. Voda a prach mobilu nijak nevadí.

Honor X9d

Nový Honor X9d míří nejprve na malajský trh a bude nabízen ve čtyřech barevných variantách. Jde o červeno-hnědou, zlatou, černou a zelenou. Základní verze 256+12 GB se bude nabízet za v přepočtu necelých 9 tisíc korun i s daní. Za verzi s větší 512GB variantu si výrobce účtuje v přepočtu odhadem 10 tisíc korun i s daní. Zda se s novinkou setkáme i na českém trhu, není v tuto chvíli jasné.

Technické parametry Honor X9d

Kompletní specifikace
Konstrukce161,9 × 76,1 × 7,7 mm, 193 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px
Chipset
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor8 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
honor.com
