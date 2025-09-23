Velká baterie a zvýšená odolnost za 4 tisíce? Na český trh přichází Honor X7d

Na český trh přichází základní novinka od Honoru, která se zaměřuje na výdrž a odolnost. Řeč je o v srpnu oficiálně představeném modelu X7d. Honor vyzdvihuje stupeň krytí IP54, což značí odolnost proti lehce zvýšenou odolnost proti prachu a částečnou odolnost proti tryskající vodě. Výrobce však dodává, že testy probíhaly i s ponořením 0,5 metru pod vodu po dobu 1 minuty. Telefon nabízí 5hvězdičkovou certifikaci SGS, která značí odolnost vůči pádům z výšky až 1,5 metru.
Honor X7d disponuje 6,77" IPS displej s HD+ rozlišením. Výkon obstarává Snapdragon 685 v kombinaci s až 8GB RAM. Výkonu by tak telefon měl mít pro běžné činnosti dostatek. Pro vaše data je pak připravena až 256GB interní paměť. Prostředí novinky dle očekávání obstarává nadstavba MagicOS 9.0 založená na již starším Androidu 15.
Sestava fotoaparátů tentokrát příliš nepotěší, neboť hlavnímu 108megapixelovému snímači bez optické stabilizace asistuje pouze 2megapixelový portrétní fotoaparát. V praxi tak bude dobře použitelný pouze hlavní fotoaparát. Chuť si lze spravit u baterie, jejíž kapacita 6 500 mAh je jednoznačně nadprůměrná a lze odhadovat velice dobrou výdrž na jedno nabití. Dočerpání energie chvilku potrvá, byť je podporováno 35W drátové nabíjení.
Nový Honor X7d se na českém trhu prodává v černém a stříbrném provedení. Cena za základní variantu 128+6 GB je 3 999 Kč. Pouhé pětistovka navíc vás však dostane k verzi 256+8 GB, její cena činí 4 499 Kč.
Honor X7d 256+8 GB
|Rozměry
|166,9 × 76,8 × 8,2 mm, 208 g
|Displej
|TFT IPS, 6,8" (1 400 × 720 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 685,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
Je dobře, že nižší třída inovuje a je stále lepší a lepší.
