Apple Watch možná již brzy zásadně zvětší své pole působnosti

Apple Watch jsou nejprodávanějšími chytrými hodinkami na světě, za což vděčí hned několika faktorům včetně watchOS. Ani ten však není dokonalý a konkrétně jedna užitečná funkce mnoha majitelům těchto hodinek dlouho scházela, což by se mohlo brzy změnit.

Apple Watch can sync across more than one Apple device too, finally. I don’t know how this will be implemented. All I know, again, **ALL** I know, is that Apple Watch will sync across multiple iOS/iPadOS/Mac devices, and will no longer be tied to one single iPhone.