Smráká se nad iPadem mini? Dle analytika ho skládací iPad hned nenahradí

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple má v současné době velmi pestrou nabídku iPadů, přičemž ty nejmenší reprezentuje iPad mini. Poslední generace, které je již více než rok stará, se následníka dočká nejdříve v průběhu roku 2023. Objevily se však spekulace, že by dny nejmenších iPadů mohly být sečteny. Proč? Apple by měl v brzké době přijít s vlastním skládacím zařízením, kdy se předpokládá, že půjde o iPad. Mohlo by se tak zdát, že malý iPad již nebude potřeba, neboť velký skládací iPad půjde přehnutím zmenšit.

Analytik Ming-Chi Kuo však s tímto rychlým koncem iPadu mini nesouhlasí, a to z prostého důvodu. Skládací zařízení Applu bude velice drahé, kvůli čemuž zůstane v nabídce nadále prostor i pro obyčejný malý iPad, který bude výrazně levnější. Je však nasnadě, že za pár let nelze nahrazení iPadu mini nějakým skládacím modelem vyloučit. Vše bude záležet na úspěchu skládacích zařízeních Applu a taktéž na postupném poklesu ceny, čímž se skládací přístroje stanou obecně dostupnějšími.