Apple MacBook Air M2 (2022)

Nebojte, nechceme vám přinášet recenzi několik měsíců starého notebooku. Dnes vám totiž chceme prozradit, jaké jsou naše uživatelské zkušenosti z dlouhodobého používání MacBooku Air M2 (2022) a zároveň jej srovnat s předchůdcem, na který jsme si v průběhu používání nejednou vzpomněli.

Že vám nedává smysl recenzovat notebook několik měsíců od jeho oficiálního uvedení? Naprosto souhlasíme, dnešní recenze bude tak trochu jiná. Spíše než o recenzi půjde o uživatelské zkušenosti člověka, který si první MacBook pořídil v roce 2011 a který může říci, jakou cestu Apple za tuto dobu urazil.

Můj v pořadí druhý notebook byl od Applu, konkrétně MacBook Air Late 2010 s úhlopříčkou 11,6". Šlo o základní model s 2GB RAM a 64GB úložištěm, na dnešní pohledy jde o kombinaci, kterou hravě přeskočí i ten nejlevnější Android za pár stokorun z bazaru. I v tehdejší době rozhodně nešlo o žádné terno, spíše o notebook pro základní kancelářskou práci, případně studium, tak jsem ho také využíval.

Za zapůjčení Apple MacBooku Air M2 (2022) děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete počítač zakoupit.

Už tehdy Apple dokázal ohromit, do extrémně tenkého těla (v nejtenčím místě měřil 0,3 cm) dokázal vměstnat to, co konkurence nezvládala. Notebook působil velmi hodnotně a obdivné pohledy byly znát na každém kroku. I cena nebyla rozhodně nízká, notebook se prodával za 999 dolarů, v České republice stál cca 23 tisíc korun. Za tuto cenu šlo pořídit i mnohem výkonnější stroje s Windows, ovšem co se životnosti týká, to už je věc jiná. Můj první MacBook dodnes funguje s původní baterií, na kterou vydrží zhruba 1 hodinu v provozu. Funguje displej, klávesnice i touchpad, a to i přestože párkrát nepěkně spadl na zem.

Proč takový úvod? Odpověď je jednoduchá, v průběhu testování MacBooku Air M2 (2022) jsem si na svůj první MacBook Air několikrát vzpomněl a přemýšlel nad tím, zda bude i on za 12 let funkční a rád si na něj vzpomenu. Nejen na to se pokusím dnes odpovědět.

Technické parametry Apple MacBook Air (M2) 256 GB Kompletní specifikace Konstrukce 304 × 215 × 11,3 mm , 1 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,6" (2 560 × 1 664 px) Chipset Apple M2 , Paměť RAM: 8 GB , disk: 256 GB ( SSD ), paměťové karty: ? Konektory 2× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: ?, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém macOS X Akumulátor 53 Wh , udávaná výdrž: 18 hodin Dostupnost srpen 2022, 36 990 Kč

Obsah balení: alespoň něco

V elegantní krabici dostanete kromě samotného notebooku také 30W adaptér do sítě s USB-C, za příplatek 600 Kč můžete získat 35W adaptér se dvěma USB-C, případně za stejný příplatek 67W USB‑C napájecí adaptér, který dokáže MacBook Air dobít během 30 minut na 50 %. Právě tento adaptér doporučuji, protože rychlonabíjení za příplatek 600 Kč opravdu stojí. Dále se v balení nachází proplétaný kabel USB-C–MagSafe 3 v barvě notebooku. Dostalo se i na základní dokumentaci a samozřejmě samolepky, žádné adaptéry či dokonce huby však rozhodně v balení nehledejte.

Líbilo se nám elegantní balení

proplétaný kabel MagSafe

Nelíbilo se nám u základní varianty jen pomalý 30W adaptér

Konstrukční zpracování: o krok dále

I když si to málokdo uvědomí, dnes testovaný MacBook Air (M2) je prvním modelem, který se od MacBooku Air (Late 2010) výrazněji liší. Že nechápete, co tím myslím? Jednoduché, MacBook Air je tu s námi od roku 2008, první generací byl MacBook Air (Early 2008). Ten měl ještě na boční straně speciální šuplíček, ve kterém se nacházely konektory. Tento šuplíček zmizel až s příchodem MacBooků Air (Late 2010). Design z roku 2010 se držel právě až do roku 2022, kdy Apple poprvé výrazně změnil vzhled. Zatímco dříve bylo pro „Airy“ typické, že se po své šířce postupně zužovaly, MacBook Air (M2) si design vypůjčil od MacBooku Pro (2021).

Jde tedy o jakousi pudřenku se zaoblenými hranami, tloušťka je přitom stejná ve všech bodech, konkrétně 1,13 cm. Osobně se mi tento design líbí, u MacBooku Air (M2) více než u zmíněného MacBooku Pro (2021), a to právě kvůli tomu, že je Air tenčí, celkově tak působí více cool. Kdo by to byl řekl, že je MacBook Air (M2) vlastně inovovaným nástupcem designové linky MacBooku Air z roku 2010, že?

Po 12 letech jsme se dočkali změny designu. Hurá.

Někoho může potěšit, že MacBook Air (M2) pořídíte ve více barvách: vesmírně šedé, stříbrné, hvězdně bílé a temně inkoustové. Právě temně inkoustová vypadá asi nejlépe, blíží se totiž černým MacBookům, které Apple dříve prodával. Ovšem pozor na škrábance, mohou totiž odhalit podkladovou barvu, tedy šedou barvu hliníku.

Nám na test dorazila stříbrná varianta, která je možná nejobyčejnější, ale zase je pro MacBooky Air nejtypičtější. Zmínili jsme tloušťku 1,13 cm, zbylé rozměry činí 30,41 × 21,5 cm, hmotnost pak velmi příjemných 1,24 kg.

Už víme, že MacBook Air (M2) je velmi podobný MacBooku Pro (2021), bohužel, převzal si i jeden nešvar. Myslíme samozřejmě výřez displeje s úhlopříčkou 13,6". Ani v tomto případě Apple nenasadil Face ID, případně jinou technologii, která by přítomnost „notche“ ospravedlňovala. Klávesnice i touchpad jsou opět perfektní, Apple již delší dobu ignoruje svůj nešťastný pokus v podobě motýlí klávesnice, takže tu máme starý dobrý nůžkový mechanismus a slušně velký touchpad s haptickou odezvou.

Zmínili jsme výřez, zmíníme i MagSafe. Ano, s MacBookem Air (M2) se vrací MagSafe, konkrétně ve třetí generaci. Opět něco, co MacBook Air (M2) sdílí s MacBookem Pro (2021). Chudší je však nabídka konektorů, zde Apple již tak štědrý nebyl. Stačit vám musí dvojice USB-C 4 (Thunderbolt 3), na čtečku SD karet ani třetí Thunderbolt se nedostalo. Škoda.

MacBook Air (M2) tak vypadá jako MacBook Pro (2021) na dietě, potěší zajímavou temně inkoustovou barvou a také přítomností MagSafe 3. generace. Škoda jen, že došlo i na výřez displeje a konektorová výbava je velmi chudá.

Líbilo se nám inovovaný design

přítomnost MagSafe 3

nové barevné varianty

velmi tenký a lehký

Nelíbilo se nám slabá konektorová výbava

výřez v displeji

Displej: lepší, ale ne nejlepší

Liquid Retina displej nabízí úhlopříčku 13,6", což značí oproti předchozím generacím nárůst o 0,3". To je lepší zpráva než to, že se musíte smířit s výřezem, a to ne zrovna malým. O tom, že se mi výřez opravdu nelíbí, jsem již psal v recenzi na MacBook Pro (2021), takže to znovu opakovat nemusím. Displej nabízí LED podsvícení a je technologie IPS s rozlišením 2 560 × 1 664 pixelů. Maximální jas činí 500 nitů, obnovovací frekvence displeje 60 Hz a už z těchto specifikací je vám zřejmě jasné, že kvalit displeje MacBooku Pro (2021) dosahovat nebude. To však neznamená, že je zobrazovač špatný, naopak oproti předchozím generacím jde o slušný posun. Nabízí velmi hezké barvy a slušné pozorovací úhly.

Ve výřezu se nenachází Face ID, nýbrž jen 1080p FaceTime HD kamera. Alespoň, že rozlišení Apple zvýšil. Kvalita je o poznání lepší, což kvituji s povděkem.

Líbilo se nám kvalitní webová kamerka

lepší jas

technologie True Tone

Nelíbilo se nám výřez

Zvuk: to se nám líbí

MacBook Air (M2) má na těle hned 4 reproduktory, samozřejmě skryté, jak je u Apple zvykem. Nebýt toho, že sám vlastním MacBook Pro (2021), řeknu, že hrají perfektně, ovšem pochopitelně oproti stroji, který je o 20 000 tisíc korun draží, mají reproduktory limity. Hrají ovšem i tak skvěle, dostatečně nahlas, zvuk má prostorový efekt, jen trochu postrádám hloubky, které oceňuji na reproduktorech MacBooku Pro. K dispozici je i soustava tří mikrofonů a 3,5mm jack pro příznivce klasiky.

Líbilo se nám slušná hlasitost

kvalitní reprodukce

Výkon hardwaru: i za roky perfektní

Nové MacBooky už spoléhají čistě na procesory Apple Silicon, v tomto případě jde o procesor M2 s velmi slušnými výsledky. Je však třeba počítat s tím, že vzhledem k chybějícímu aktivnímu chlazení nebudou MacBooky Air nikdy tak výkonné jako MacBooky Pro se stejným procesorem. Vždy ovšem záleží na tom, jak jej budete vytěžovat. Než se dostaneme k výkonnostním testům, zmíníme, že základní varianta nabízí 8GB RAM a 256GB úložiště. Kromě toho kombinuje 8jádrové CPU a 8jádrové GPU, můžete si však nakonfigurovat až 24GB RAM + 2TB úložiště a maximem je 10jádrové GPU. Za základní variantu zaplatíte 36 990 Kč, za tu nejvýkonnější 75 990 Kč.

I základní varianta nabízí opravdu perfektní výkon, jen není zcela vhodná pro nonstop náročný střih videí, k čemuž je díky aktivnímu chlazení vhodnější MacBook Pro. Pokud však hledáte notebook pro kancelářskou činnost, editaci fotografií, střih méně náročných videí a další podobnou práci, bude vám výkon MacBooku Air (M2) stačit na roky dopředu. Ve všech případech bych však doporučil pořídit minimálně variantu s 16GB RAM, už kvůli možnosti souběžně spouštět více náročných aplikací. Osobně bych této variantě dal přednost i před větším úložištěm, protože externí SSD jde pořídit vždy, dorovnat nedostačující RAM už nikoli.

Líbilo se nám i základní varianta má perfektní výkon

Výdrž baterie: na celý den

MacBook Air (M2) má integrovanou lithium‑polymerovou baterii s kapacitou 52,6 Wh (4 730 mAh). Apple deklaruje výdrž 18 hodin přehrávání videa, případně 15 hodin surfování na webu. Jde o špičkové hodnoty, které navíc odpovídají realitě. Sám jsem MacBook Air (M2) několik týdnů používal jako hlavní pracovní nástroj a během jednoho pracovního dne se mi jej vybít nepodařilo, a to i přestože jsem nonstop používal různě náročné aplikace (Chrome, Photoshop, iMovie) a do toho si pouštěl hudbu. Nabíjení dodávaným 30W adaptérem zabere něco okolo 2 hodin a 20 minut. Pokud si pořídíte 67W adaptér za příplatek 600 Kč, z 0 na 50 % se dostanete během 30 minut a na 100 % za 1 hodinu a 40 minut. Nebudu chodit okolo horké kaše a rovnou řeknu, že vám dokoupení tohoto adaptéru silně doporučuji.

Možná se ptáte, jak je to s nabíjením pomocí 35W adaptéru se dvěma USB-C, který si rovněž můžete pořídit za 600 Kč (u základní varianty, u dražší je bezplatným upgradem). Pokud nabíjíte jen jedno zařízení pomocí tohoto adaptéru, konkrétně MacBook Air (M2), na 50 % se dostanete asi za 50 minut. Pokud však budete současně nabíjet MacBook Air (M2) a iPhone, na 50 % se dostanete za hodinu a 40 minut. Vyplatí se tedy jen v případě, že nespěcháte a chcete jednou nabíječkou nabíjet dva produkty.

Líbilo se nám velmi slušná výdrž

Nelíbilo se nám dodávaný 30W adaptér je pomalý

Software a konektivita: něco nám tu chybí

Na test MacBook dorazil se systémem macOS 13 Ventura. Systém je pochopitelně svižný a pro majitele MacBooků důvěrně známý. Z bezdrátové komunikace se můžete spolehnout na Wi-Fi 6 (802.11ax) a Bluetooth 5.0, z klasických portů se můžete těšit na dvojici Thunderboltů 4, které slouží jak pro přenos dat, tak pro nabíjení a připojení externích monitorů. Dostalo se i na MagSafe 3. Jen škoda, že se chybí čtečka SD karet.

Líbilo se nám rychlý systém

Nelíbilo se nám slabší konektivita

Zhodnocení a závěr: pro náročné masy

Nadpis dle mého perfektně vystihuje to, pro koho je MacBook Air (M2) určen. Určitě není pro všechny, cena 36 990 Kč není pro každého, ovšem pro „jablíčkáře“ jde o cenu přijatelnou. Možná i proto, že výkonnější MacBook Pro 14 vyjde na téměř 60 tisíc korun. Výkon je špičkový a i přesto, že se nehodí pro všechny náročné úkony, pro většinu úkonů má výkonu dostatek na roky dopředu. Znovu jen připomenu, že pokud se chcete z výkonu radovat i za pár let, doporučuji nešetřit a připlatit si za variantu s 16GB RAM, která vám ušetří spoustu trápení s rychlostí. Příplatek 6 000 Kč není malý, ovšem za pár let si poděkujete. Nákup MacBooku Air (M2) bez obav doporučuji, jedná se totiž, dost možná o jeden z nejuniverzálnějších strojů současnosti.

S MacBookem Air (M2) se mi fungovalo skvěle. Dostačuje i na náročnější práci, je extrémně kompaktní a vypadá naprosto skvěle. Chválím špičkový touchpad a konečně i klávesnici, líbí se mi displej, stejně jako lepší webkamera, se kterou si konečně neuděláte ostudu při on-line videokonferencích. Špičková je rovněž výdrž a celková stabilita systému, málokdy zkrátka budete čekat, jestli vůbec.

A komentář ke srovnání MacBooku Air (Late 2010) s MacBookem Air (M2)? Ano, Apple ušel kus cesty, ovšem jedním dechem musím dodat, že stále šetří na konektivitě, což je trochu škoda.

