Apple zvažuje, že dovolí iPhonům přejít od Siri k jiným asistentům

Po více než deseti letech, kdy uživatelé iPhonů spoléhali výhradně na Siri, se v Cupertinu možná chystá malá revoluce. Podle informací reportérů Marka Gurmana a Drakea Bennetta z agentury Bloomberg totiž Apple zvažuje, že uživatelům umožní přepnout výchozí hlasového asistenta – ať už na ChatGPT, Amazon Alexu nebo třeba Google Gemini.

NEW: Why Apple Hasn’t Cracked AI — The inside story of Apple’s generative AI and Siri failures, setbacks that threaten everything from the iPhone's dominance to plans for future products. https://t.co/LeIBYMPnjG