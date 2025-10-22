Vedoucí projektu vyhledávání s umělou inteligencí Applu odešel k Metě

Applu se v oblasti umělé inteligence nedaří. Přestože Apple sliboval Apple Inetligence a její neuvěřitelné schopnosti už loni v létě, tyto sliby mají stále daleko k realitě a nůžky oproti ChatGPT a Gemini se dále rozevírají. Tímto způsobená nervozita je patrná i na personálních změnách na významných postech uvnitř společnosti.
Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg (bloomberg.com) přišla divize umělé inteligence společnosti Apple o dalšího vedoucího pracovníka. Ke Yang, který byl nedávno jmenován vedoucím oddělení webového vyhledávání založeného na umělé inteligenci, odchází do společnosti Meta.
Yang teprve nedávno převzal nově vytvořenou skupinu Odpovědi, znalosti a informace společnosti Apple, interně známou jako AKI. Tento tým je zodpovědný za vývoj technologie, která má Siri více přiblížit ChatGPT, včetně schopnosti získávat živé informace z webu. Projekt AKI je údajně ústřední součástí plánovaného přepracování systému Siri společnosti Apple, jehož vydání je v současné době naplánováno na březen 2026. Aktualizace má údajně zahrnovat funkce, které byly zpožděny z počátku letošního roku, například umožnit Siri přístup k osobním údajům a zpracovávat složitější, vícekrokové požadavky.
Yang byl do čela povýšen před několika týdny poté, co skupinu opustil Robby Walker, další dlouholetý vedoucí pracovník společnosti Apple, který ji vedl. Yang předtím dohlížel na část zaměřenou na vyhledávání, než byl povýšen do čela celé divize, která se bude zodpovídat přímo Johnu Giannandreaovi, senior viceprezidentovi společnosti Apple pro strojové učení a strategii AI.