Siri čeká obrovská proměna: Apple testuje plné hlasové ovládání iPhonu

Siri, hlasová asistentka od Applu, která byla dlouhodobě kritizována za své omezené schopnosti, se podle renomovaného novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) dočká masivní proměny. Apple údajně intenzivně pracuje na vylepšených App Intents – základu, který Siri umožní dosáhnout plného hlasového ovládání iPhonu. Tato zásadní inovace má dorazit příští rok.
Namísto pouhých jednoduchých příkazů, jako je spuštění aplikace, bude nová verze Siri schopná vykonávat komplexní akce přímo uvnitř aplikací. Uživatelé tak budou moci například hlasem vyhledat, upravit a odeslat fotografii konkrétnímu kontaktu, nebo třeba lajkovat či komentovat příspěvek na Instagramu. Gurman naznačuje, že Apple tyto nové schopnosti interně testuje už i s aplikacemi od velkých společností, jako jsou Amazon, YouTube, WhatsApp a Uber.
Tato vylepšená Siri, která byla poprvé představena na vývojářské konferenci WWDC 2024, ale její uvedení bylo odloženo, má být spuštěna na jaře 2026. Ačkoliv plné hlasové ovládání iPhonu představuje revoluční krok, Apple z bezpečnostních důvodů omezí, co vše bude Siri moci dělat v aplikacích spojených s bankovnictvím a zdravím. Tento krok má Applu pomoci dohnat konkurenci a přinést do ekosystému reálně užitečného a inteligentního asistenta.